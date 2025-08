Remis zum Saisonauftakt

Zum Saisonauftakt in der neu zusammengewürfelten A-Klasse 2 Nürnberg/Frankenhöhe empfing der SV Großhabersdorf, der durch einen 5:0-Pokalerfolg gegen den Kreisklassisten SV Hagenbüchach in der Vorwoche mit breiter Brust antrat, die Zweitvertretung von Burgoberbach.

Da die beiden Mannschaften vorher noch nie gegeneinander angetreten sind, wusste man nicht so recht, worauf man sich in Großhabersorf einstellen musste. Klar war, dass die Gäste, die die letzte Saison auf Platz 5 abschlossen, nicht zu unterschätzen waren. Und so legten Sie auch los – durch hohe Laufbereitschaft und technisch sauberen Fußball gehörten die ersten 10 – 15 Minuten eindeutig den Gästen. Der etwas überraschte SVG musste sich in die Partie reinkämpfen, was im Laufe der ersten Halbzeit auch immer besser gelang. Die beiden größten Gelegenheiten im ersten Durchgang hatten Klein und Scheer, die das Tor mit ihren Abschlüssen jeweils knapp verfehlten. Eine brenzlige Situation hatte die Heimmannschaft vor dem Halbzeitpfiff noch zu überstehen, als Gästestürmer Zimmermann auf die Reise geschickt wurde und vom herauseilenden Wenning kurz vor dem Strafraum wohl durch einen leichten Kontakt am Fuß zu Fall gebracht wurde – zum Aufatmen der Heimfans blieb die Pfeife des unauffälligen Schiedsrichters Bretzner stumm. Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Gäste, die das Spielgeschehen bestimmten und den SVG früh unter Druck setzten und immer wieder zu Fehlern zwangen. Außer einer Großchance, die Stürmer Betz jedoch vergab, kamen sie allerdings zu keinen zwingenden Abschlüssen. Auch die Gangart der Partie wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit etwas ruppiger, was in einer Zeitstrafe für Gästespieler Höchsmann mündete (65. Minute). Diese Überzahl konnte der SVG in Person von Kleinschroth in der 71. Spielminute nutzen – beherzt preschte er bei seinem Solo an Freund und Feind vorbei, ehe er den Keeper zum 1:0 tunnelte. Die Gäste ließen in der Folge nicht locker und kamen 10 Zeigerumdrehungen später zum Ausgleich durch Reichel, der durch Betz schön in Szene gesetzt wurde. Kurz vor Schluss hatte der beidfüßige SVG-Kapitän Scheer noch die große Chance, den Sieg einzutüten – seinen Linksschuss setzte er allerdings etwas zu hoch an. In der Nachspielzeit holte sich Shabani durch ein taktisches Foul noch die Ampelkarte ab. So trennen sich die beiden Teams bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit einem leistungsgerechten Unentschieden nach intensiven 90 Minuten.