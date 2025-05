Remis zum Saisonabschluss: FCA verpasst Derbysieg gegen Walchsing

Im Derby gegen den RSV Walchsing muss sich der FC Aunkirchen trotz Führung mit einem Remis zufrieden geben und beendet die Saison auf Rang 3.

Der Start in die Partie war eigentlich optimal für den FCA, Eder drückte nach nur wenigen Minuten eine Baumgartner-Flanke über die Linie. Nach einer guten Viertelstunde, in der der RSV kaum aus der eigenen Hälfte kam, schalteten die Hausherren einen Gang zurück und brachten Walchsing so ins Spiel. Und mit deren einzigen beiden Torabschlüssen in der 1. Hälfte drehten die Gäste die Partie: Zitzlsperger nach einer Ecke und Eggersdorfer mit einem Beinschuss sorgten für den 1:2-Halbzeitstand.