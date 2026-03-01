Remis zum Rückrundenstart: Friedrichsberg-Busdorf holt 0:2 gegen Klaus

Auf Leistungsträger Tjark von Lanken (TSV Friedrichsberg-Busdorf) ist Verlass. Der Abwehrspieler rettete einen Punkt für sein Team. – Foto: Ismail Yesilyurt

TSV Friedrichsberg-Busdorf gegen TSV Klausdorf – Tabellenplatz 14 mit 13 Punkten gegen Rang 8 mit 28 Zählern. Zum Rückrundenstart 2026 hatten auch diese beide Teams eine Wintervorbereitung, die keine war. Eine Vorbereitung, die eher aus Wetterbericht als aus Trainingsplan bestand. Nicht nur für die Beteiligten am Samstag in Schleswig. Was durfte man also erwarten?

Klausdorf startet wie die Feuerwehr Die Gäste legten los, als hätten sie einen Adrenalinüberschuss: Bereits nach zehn Minuten traf Driton Gashi zum 0:1, nur zwei Minuten später erhöhte Leon Mordhorst auf 0:2. Klausdorf war griffiger, klarer in den Kombinationen und zielstrebiger.

„Haben losgelegt wie die Feuerwehr. Nach zwanzig Minuten verdient 2:0 vorne gelegen“, befand Trainer Dennis Trociewicz. Und tatsächlich verhinderte nur „’ne Klasse Parade eines Feldspielers auf der Torlinie“ eine noch höhere Führung. Friedrichsberg-Busdorf suchte in dieser Phase nach der eigenen Ordnung, nach dem eigenen Takt. Trainer Michael Schröder ordnete nüchtern ein: „Beide Mannschaften waren sich nicht wirklich bewusst, wo sie jetzt nach der doch relativ langen Winterpause stehen.“ Seine Elf habe „zu viel Ungenauigkeit im Passspiel, in der Entscheidungsfindung und Handlungsschnelligkeit“ gezeigt. Das 0:1 nach einem Standard sei schwer zu verteidigen gewesen, „Timing der Flanke und der Kopfball waren sehr gut“, aber die Entstehung der Situation „absolut vermeidbar“.

Auch vor dem 0:2 schien die Szene eigentlich geklärt, doch „die Entscheidungsfindung dauert einfach zu lange“. Klausdorf setzte im Gegenpressing nach, der Abschluss rutschte Torhüter Jordan Haarig trotz Parade durch. Haarig und Co. kämpfen sich zurück Doch mit zunehmender Spielzeit taute der Gastgeber auf. „Im Laufe der ersten Halbzeit war unser Spiel dann besser. Wir haben uns da gefangen“, sagte Schröder. Jan Böhnert hatte aus sechs Metern die große Chance, traf den Ball jedoch nicht sauber. In der 33. Minute fiel dann der Anschluss: Erik Wegner staubte im Anschluss an einen Freistoß zum 1:2 ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte Friedrichsberg mehr Spielanteile, während Klausdorf gefährlich blieb, „gerade in Umschaltsituationen, schnell die Tiefe suchend“, wie Schröder anerkennend festhielt.

Trainer Dennis Trociewicz (TSV Klausdorf) wusste nach dem Spiel nicht, ob er weinen oder lachen sollte. – Foto: Ismail Yesilyurt