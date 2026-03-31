Remis zum Rückrundenstart

– Foto: FC Egg

Zum Auftaktspiel der Rückrunde lud der FC Meilen den FC Egg auf das Sportzentraum Allmend ein.

Einige Spiele im Oberland waren dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen. In Meilen hingegen konnte man auf dem Kunstrasen gut spielen.

Zumal der FC Egg nicht gerade eine berauschende Vorbereitung hinter sich hatte.

Die Favoritenrolle, der FC Meilen mit 21 Punkten auf dem 4ten Rang und der FC Egg mit 15 Punkten auf dem 5ten Rang, gehörte vor dem Spiel klar dem Gastgeber.

Aber die Spieler des FC Egg wollten heute unbedingt performen und gingen entsprechend engagiert in das Spiel. Die Zweikämpfe wurden angenommen und man liess sich nicht von kleinen «versteckten» Fouls provozieren. Somit entwickelte sich ein Spiel, dass neben Zweikämpfen, auch spielerisch einiges zu bieten hatte.

Es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beim FC Egg hielt aber das Kollektiv gut zusammen und die Hilfe untereinander funktionierte gar nicht mal so schlecht.

Nach einem Eckball kam Stettbacher in Tornähe zum Kopfball. Sein Ball streiffte jedoch den Pfosten. Auch kam man mit diversen Abschlüssen immer näher am Treffer.

In den ersten 20 Spielminuten konnte der FC Egg gut mithalten und hatte, sowohl kämpferisch wie auch spielerisch, mehr Anteile und hätte den ersten Treffer verdient.

Jedoch liess sich der FC Meilen nicht beirren und erlangte durch ihre besten Mittelfeldspieler immer mehr Spielanteile und Chancen. Diese wurden jedoch vorerst durch die Defensive oder im extremis durch Berlinger zunichte gemacht.

In der 30.Spielminute ging der FC Meilen ein wenig glücklich mit 1:0 in Führung.

Der FC Egg liess sich aber nicht beirren und versuchte weiterhin, sein Spiel über aussen anzukurbeln.

Bis zur Halbzeit änderte sich aber nichts am Resultat.

Somit stand das Halbzeitresultat fest. Meilen 1 . Egg 0

In der Halbzeit appellierte das Trainerduo an die Cleverness und auch dem Wissen, dass man eigentlich Fussballspielen kann und auch läuferisch einen oder eben mehr Schritte machen muss.

Mit einer grossen Entschlossenheit, das Resultat zu ändern, kam der FC Egg zur 2ten Halbzeit zurück.

Die Zweikämpfe wurden noch kompromissloser angegangen und gewonnen. Man spielte schneller und genauer. Sei es durchs Zentrum oder über aussen.

Der Gegner wurde nach hinten gedrückt und gute Spielkombinationen waren zu sehen.

Gegenseitig wurde gepuscht und gesprochen.

Ein Abschluss von Leonardo Monaco streiffte die Latte und weiterhin drückte man auf den Ausgleich.

Der FC Meilen wurde nervöser und immer mehr kleinere und clevere Fouls wurden gegenüber den Spielern des FC Egg ausgeübt. Die Spieler liessen sich nicht beirren und spielten weiter.

In der 70.Spielminute wurde der Ball im Mittelfeld erobert und die Stürmer wurden lanciert. Loris Monaco zog zwei Verteidiger auf sich und ermöglichte so Konetza seinen Lauft weiter zu führen.

Sein Abschluss aus 20 meter traf in die rechte obere Ecke und somit zum verdienten 1:1

Nun versuchte der FC Egg auf Sieg zu spielen. Man spielte weiter, entschlossen und auch entsprechend Zweikampf betonter. Das Spiel wurde ruppiger.

Auch der FC Meilen hielt dagegen und wollte unbedingt den Lucky Punch versuchen.

Für die Zuschauer war es sicher ein interessantes und abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Kurz vor Schluss konnte der FC Meilen nochmals einen Vorstoss durchführen und kam in der letzten Spielminute zu zwei nacheinander folgenden Chancen. Diese wurden aber durch die Defensive und durch Berlinger gerettet.

Anhand des Spielverlauf und den Chancen auf beiden Seite wäre ein Sieger ungerecht gewesen und somit endete dieses Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Fazit zum Spiel:

Wir Trainer sind vom Einsatz der Jungs positiv überrascht und auch Stolz auf die Leistung des gesamten Teams. Dies gegen einen Gegner, der Nominell sicher zu den stärksten der Liga gehört.

Daher stimmt uns dieses Remis positiv, vorausgesetzt wir werden die Tugenden im nächsten Spiel wieder anwenden können.

Das nächste Spiel findet in Egg am 12.04.26 gegen den FC Uster statt.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei und unterstützt uns dabei.