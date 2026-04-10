Remis zum Rückrundenauftakt: SG Isarwinkel und Böbing/Uffing 3:3 von Lukas Hintermeier · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser

Viktoria Schaffer per Freistoß zum 2:0 – Foto: Tobias Wilka

Zum Auftakt der Rückrunde trafen die Damen der SG Isarwinkel bei bewölktem Wetter auf die Spielgemeinschaft Böbing/Uffing. Mit lediglich einer Auswechselspielerin im Kader setzte die SG Isarwinkel zunächst auf eine offensive Ausrichtung und versuchte, früh Druck aufzubauen. Der Start in die Partie verlief erfolgreich: Annalena Fiedler brachte die SG Isarwinkel früh in Führung, als sie den Ball kontrolliert an der Torhüterin vorbei ins rechte untere Eck schob. In der Anfangsphase hatte die Mannschaft mehr Spielanteile und bestimmte das Geschehen.

In der 13. Minute gelang Böbing/Uffing jedoch der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie mit weniger klaren Torchancen. Kurz vor der Halbzeit ging die SG Isarwinkel erneut in Führung: Viktoria Schaffer verwandelte einen Freistoß sehenswert in die lange Ecke. Mit dem Spielstand von 2:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erwischte Böbing/Uffing den besseren Start und kam bereits sechs Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Wenig später nutzte das Team einen Abstimmungsfehler in der Defensive der SG Isarwinkel zur erstmaligen Führung.