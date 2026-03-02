Remis zum Rückrundenauftakt

– Foto: Hartmut Mader

In einer intensiven, über weite Strecken hitzig geführten und am Ende dramatischen Partie trennten sich der 1.FC Heiningen und RSK Esslingen am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Die Gäste aus Esslingen erwischten den deutlich besseren Start. Bereits in der Anfangsphase setzte RSK mehrere offensive Akzente. Tilman Weißenborn (1.) und Lasse Prömel (6.) vergaben erste gute Möglichkeiten, ehe auch Timon Kogios (15.) eine Großchance ungenutzt ließ. Heiningen brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, kam dann aber ebenfalls gefährlich vors Tor. Dennis Kleber scheiterte mit einem Lupfer, den ein Esslinger Verteidiger gerade noch von der Linie kratzte (13.) und Carmelo Trumino setzte einen Schuss von der Strafraumkante knapp über das Tor (22.). In der 24. Minute fiel schließlich der erste Treffer der Partie. Nach einer Flanke wurde Paul Spengler im Strafraum bedient und spitzelte den Ball mit dem ersten Ballkontakt am chancenlosen Paul Heer im Heininger Kasten zum 0:1 für RSK Esslingen vorbei ins Tor. In der Folge blieb das Spiel intensiv, mehrere Gelbe Karten auf beiden Seiten unterstrichen die harte Gangart. Kurz vor der Pause verpasste Alexander Meyer per Kopf den Ausgleich nur knapp (44.).