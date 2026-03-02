Remis zum Rückrundenauftakt

In einer intensiven, über weite Strecken hitzig geführten und am Ende dramatischen Partie trennten sich der 1.FC Heiningen und RSK Esslingen am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.
Die Gäste aus Esslingen erwischten den deutlich besseren Start. Bereits in der Anfangsphase setzte RSK mehrere offensive Akzente. Tilman Weißenborn (1.) und Lasse Prömel (6.) vergaben erste gute Möglichkeiten, ehe auch Timon Kogios (15.) eine Großchance ungenutzt ließ. Heiningen brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, kam dann aber ebenfalls gefährlich vors Tor. Dennis Kleber scheiterte mit einem Lupfer, den ein Esslinger Verteidiger gerade noch von der Linie kratzte (13.) und Carmelo Trumino setzte einen Schuss von der Strafraumkante knapp über das Tor (22.). In der 24. Minute fiel schließlich der erste Treffer der Partie. Nach einer Flanke wurde Paul Spengler im Strafraum bedient und spitzelte den Ball mit dem ersten Ballkontakt am chancenlosen Paul Heer im Heininger Kasten zum 0:1 für RSK Esslingen vorbei ins Tor. In der Folge blieb das Spiel intensiv, mehrere Gelbe Karten auf beiden Seiten unterstrichen die harte Gangart. Kurz vor der Pause verpasste Alexander Meyer per Kopf den Ausgleich nur knapp (44.).
Direkt nach Wiederanpfiff schlug der FC Heiningen zurück. Nach einer wunderschönen Flanke von Berk Baybüyük traf Kevin Vincek direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute mit seinem 12. Saisontor zum schnellen 1:1-Ausgleich. Heiningen übernahm nun zunehmend die Kontrolle. Alexander Meyer hatte wenig später die große Chance zur Führung, doch sein Abschluss vom Elfmeterpunkt wurde geblockt (55.). Kurz darauf machte es Carmelo Trumino besser. Der Offensivmann wurde mustergültig von Dennis Kleber freigespielt, blieb allein vor dem Tor eiskalt und schob zur 2:1-Führung ein (61.). Für Trumino war es bereits der 20. Saisontreffer. Das Spiel blieb umkämpft und emotional, zahlreiche Fouls und Unterbrechungen prägten die Schlussphase. Während Heiningen auf die Entscheidung drängte und noch zwei klare Elfmeter verweigert wurden, nutzten die Gäste ihre Chance eiskalt. In der 89. Minute konterte RSK Esslingen erfolgreich und erzielte den 2:2-Ausgleich durch Lukas Nixdorf.
Ein intensives und abwechslungsreiches Spiel endet ohne Sieger. Heiningen zeigte nach der Pause Moral und drehte die Partie zwischenzeitlich, verpasste jedoch die Vorentscheidung. Esslingen bewies dagegen große Effizienz und sicherte sich durch den späten Konter einen wichtigen Punkt.