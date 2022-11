Remis zum Jahresabschluss: Mit starkem Kader lässt die SpVgg Attenkirchen zu viele Chancen liegen Kickerinnen mit 1:1 gegen die SG TSV Fridolfing/SV Laufen

Attenkirchen - Das erste Ausrufezeichen setzte Eva Lachner, die nach schönem Zuspiel von Laura Meister zum 1:0 (13.) einschob. Doch die Gäste nutzten eine tumultartige Situation im Attenkirchener Sech-zehner zum direkten Ausgleich (21.). „Das eine oder andere Tor hätte für uns schon rausspringen müssen“, bedauert SpVgg-Trainer Alex Urban.

In der zweiten Hälfte konnten nach langer Verletzung Sophie Sachsenhauser und Alexandra Kiermeier wieder ins Geschehen eingreifen. Doch sie und ihre Kolleginnen schafften es weiterhin nicht, die Überlegenheit in Tore umzuwandeln. Sowohl Laura Meister als auch Verena Kiermeier scheiterten in aussichtsreicher Position vorm gegnerischen Kasten. Und so blieb es beim Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten.

„Endlich hatten wir mal wieder einen guten Kader. Trotzdem können wir mit der Vorrunde alles in allem nicht zufrieden sein“, kritisierte Urban, der in dem Zusammenhang auf die drei geholten Punkte aus acht Partien hinwies. Aber der Coach bleibt optimistisch: „Jetzt wollen wir uns im Winter vernünftig vorbereiten, um fit in die Rückrunde zu starten.“ Wichtig dabei sei, dass der Teamgeist, trotz der schwachen Hinrunde, weiter vorhanden sei. Deshalb stehen nun auch mehrere Teamevents gemeinsam mit der neu formierten Spielgemeinschaft mit dem SV Hörgertshausen an. Eines ist die Champions-League-Partie der Bayern-Frauen gegen Barcelona in der Allianz-Arena. Auch eine Weihnachtsfeier ist geplant.