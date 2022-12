Remis zum Jahresabschluss für den FCO

Am Sonntag fuhr der FCO zum Jahresabschluss nach Schneppenhausen. Trainer Ali Sevim musste die ganze Woche rotieren um eine Mannschaft aufstellen zu können. Die aktuelle Grippe Welle hat auch beim FCO spuren hinterlassen. Gleich mehrere Akteure fehlten in der Trainingswoche vor dem Spiel krankheitsbedingt. So musste Routinier Sinan Ceylan dem Team von Ali Sevim aushelfen. Es fehlten zum letzten Spiel Fabrizio de Paola, Can Luca Aydogan beide krank, Baran Kilic (Urlaub), Lukas Schneider und Tom Hanker beide Ski fahren.

Das Spiel war keine 20 Sekunden alt, so musste der FCO bereits das Leder aus dem eigenen Tor holen. Der eigene Anstoß landete beim FCO Keeper Marvin Leskow der bei der Eröffnung des Spiels den Ball am Strafraum frei einem Schneppenhäusner Spieler in die Füße spielte. Dieser bedankte sich und schob sicher zum 1:0 ein. Trotz dieses katastrophalen Fehlers, steckte der FCO den Kopf nicht in den Sand und antwortete bereits in der 4. Minute. Ahmet Can Caglar spielte sich stark über die rechte Seite in den Strafraum hinein, dort angekommen spielte er noch zwei weitere Akteure aus und schob zum 1:1 ein. In der 6. Minute lag der FCO dann erneut wieder hinten. Eine Unstimmigkeit in der FCO Defensive führte plötzlich zur 2:1 Führung für den FSV Schneppenhausen.

Trotz des Rückstandes spielte der FCO gut nach vorne. Man wollte noch in der ersten Hälfte das Spiel zu seinen Gunsten drehen. In der 17. Minute fand eine präzise Flanke von Enes Altunok mit Sinan Ceylan seinen Abnehmer, der souverän zum 2:2 einköpfte. Der FCO war nun am Drücker und die Führung lag förmlich in der Luft. In der 27. Minute landete ein halbrechter Freistoß von Tuna Sofu bei Özer Kaygusuz, der ohne Probleme zur 3:2 Führung für den FCO netzte. Marvin Leskow parierte in der 37. Minute einen Foulelfmeter, so dass man mit diesem Ergebnis in die Pause ging.

Zurück aus der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Beide Mannschaften sehnten sich nach dem Schlusspfiff und waren mit dem aktuellen Stand zufrieden. Der FSV konnte nicht und der FCO wollte nicht mehr. Lediglich in der in der 63. Spielminute mußte Tuna Sofu freistehend vor dem FSV Tor den Treffer zum 4:2 aus FCO Sicht machen. Mitte der zweiten Hälfte bekam der FSV einen Freistoß in Höhe der Mittellinie zugesprochen. Der Freistoß landete in der 73. Minute im FCO Strafraum, wo sich keiner verantwortlich fühlte diesen aus der Gefahrenzone zu entfernen. Der einzige Spieler, der reagiert hat, war der FSV Stürmer, der zum 3:3 ausglich.

Das war auch gleichzeitig der Endstand. An diesem Tag war definitiv viel mehr für den FCO drin. Man sah aber der Mannschaft an, dass langsam aber sicher die Winterpause anbrechen darf.

Die Vorbereitung beginnt am 29.01.2023. Das erste Ligaspiel im neuen Jahr ist am 05.03.2023 in Ober-Ramstadt gegen die Croatia Griesheim.

FC Ober-Ramstadt: Marvin Leskow – Vincent Prölß, Emre Erol, Mirco Frank, Turgay Yilmaz, Roman Klapchuk, Enes Altunok (69. Min. Abidin Caglar), Özer Kaygusuz, Tuna Sofu (86. Min. Tim Kuhl), Ahmet Caglar, Sinan Ceylan

Weiter standen zur Verfügung: Axel Rückert

Tore: 1:0 (1. Min. Mulualem Tilahun Haile), 1:1 (4. Min. Ahmet Caglar), 2:1 (6. Min. Mulualem Tilahun Haile), 2:2 (17. Min. Sinan Ceylan), 2:3 (27. Min. Özer Kaygusuz), 3:3 (73. Min. Mulualem Tilahun Haile)