Remis zum Auftakt: Scherpenberg und Rellinghausen mit Punkteteilung

Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen endete am Freitagabend mit 1:1-Remis. Durch Treffer von Ali Gülcan auf Seiten der Hausherren und Bünyamin Sahin für den ESC teilten sich die beiden ambitionierten Kontrahenten schlussendlich die Punkte. Am Samstag folgen dann die Begegnungen zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg sowie dem Bottroper-Derby zwischen Rhenania Bottrop und dem VfB Bottrop.

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

Im Duell zwischen dem Vorjahres-Neunten SV Scherpenberg und dem fünftplatzierten der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit ESC Rellinghausen sprang schlussendlich kein Sieger heraus. Nachdem die Hausherren aus Asberg zunächst besser in die Partie fanden und nach 20 absolvierten Spielminuten durch Mittelfeld-Akteur Ali Gülcan mit 1:0 in Führung ging, ließ die Antwort der Gäste nicht lange auf sich warten:

Bereits sieben Minuten nach dem Gegentreffer war es Defensiv-Stratege Bünyamin Sahin, der den Ausgleich besorgte. Mit dem 1:1-Remis ging es dann in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang sollte kein weiterer Treffer mehr folgen. Einzig der Platzverweis gegen SVS-Verteidiger Maximilian Abel in der Nachspielzeit ist in den zweiten 45 Minuten erwähnenswert.