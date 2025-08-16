 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der SV Scherpenberg tütet zum Auftakt einen Punktgewinn ein.
Der SV Scherpenberg tütet zum Auftakt einen Punktgewinn ein. – Foto: Markus Becker

Remis zum Auftakt: Scherpenberg und Rellinghausen mit Punkteteilung

Landesliga, Gruppe 2: Schon am Freitagabend ist die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangenen: In einem ausgeglichenen Duell zweier ambitionierter Mannschaften teilen sich der SV Scherpenberg und der ESC Rellinghausen zum Auftakt die Punkte.

Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen endete am Freitagabend mit 1:1-Remis. Durch Treffer von Ali Gülcan auf Seiten der Hausherren und Bünyamin Sahin für den ESC teilten sich die beiden ambitionierten Kontrahenten schlussendlich die Punkte. Am Samstag folgen dann die Begegnungen zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg sowie dem Bottroper-Derby zwischen Rhenania Bottrop und dem VfB Bottrop.

Das ist der erste Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
1
Abpfiff
+Video

Im Duell zwischen dem Vorjahres-Neunten SV Scherpenberg und dem fünftplatzierten der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit ESC Rellinghausen sprang schlussendlich kein Sieger heraus. Nachdem die Hausherren aus Asberg zunächst besser in die Partie fanden und nach 20 absolvierten Spielminuten durch Mittelfeld-Akteur Ali Gülcan mit 1:0 in Führung ging, ließ die Antwort der Gäste nicht lange auf sich warten:

Bereits sieben Minuten nach dem Gegentreffer war es Defensiv-Stratege Bünyamin Sahin, der den Ausgleich besorgte. Mit dem 1:1-Remis ging es dann in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang sollte kein weiterer Treffer mehr folgen. Einzig der Platzverweis gegen SVS-Verteidiger Maximilian Abel in der Nachspielzeit ist in den zweiten 45 Minuten erwähnenswert.

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Heute, 18:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
18:00live

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:00live

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 GSV Moers - SC Werden-Heidhausen
22.08.25 Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern
23.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97
24.08.25 SG Essen-Schönebeck - FC Kray
24.08.25 ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
24.08.25 PSV Wesel - Rhenania Bottrop
24.08.25 SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07
24.08.25 VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
24.08.25 VfB Speldorf - SV Scherpenberg

3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

