Remis zum Auftakt

Der 1. FC Saarbrücken hat seine Testspielserie in Quierschied eröffnet. Nach drei Trainingstagen trennten sich die Blau-Schwarzen mit 1:1 vom Saarlandligisten. Neuzugang Luca Wollschläger glich die Führung der Gastgeber in der 78. Minute zum Endstand aus. Den Quierschieder Führungstreffer erzielte in der 53. Minute Yven Becker. Beim FCS fehlten die noch in Reha befindlichen Patrick Sontheimer , Amine Naifi, Phillip Mendler und Patrick Schmidt. Beide Neuzugänge spielten je eine Halbzeit, neben Luca Wollschlegel gab auch der am Freitag verpflichtete Niko Bretschneider sein Debüt im blau-schwarzen Dress. FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "Wir haben weiter ein Problem im Sturm, wir machen zu wenig Tore. Bis zur Halbzeit müssen wir mindestens fünf Tore machen, die Chancen waren da. wenn wir einen oder zwei machen ist das Ding gegessen, so machten wir sie stark. Der Kleine macht sich dann groß, das ist doch ganz normal. Der Ball ist gut gelaufen, wir haben uns ordentlich bewegt. Wir haben in den letzten drei Tagen sehr, sehr viel gemacht, und dann kam die Hitze dazu. Wir müssen auch schauen, dass wir noch Personal bekommen, Ich hab schon nach der Runde gesagt, dass wir einen brauchen, der Tore schießt. Wir haben zu wenig Tore erzielt, um aufzusteigen. Wollschläger ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. er ist noch nicht fertig. Sontheimer hat schon in der Relegation mit einem gebrochenen Zeh gespielt, Menzel hat sich die Hand verstaucht, Schmidt haben sie einen Nagel entfernt. Wir hatten fünf U19-Spieler dabei, die waren auch im Training mit dabei, die machten es ganz gut. Bei Philip Fahrner müssen wir abwarten, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist". Am kommenden Samstag, 15 Uhr bestreitet das FCS-Team im Trainingslager in Ilshofen einen Test gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd aus Schwäbisch Gmünd. Für Quierschied geht esw am Mittwoch, 02.07. um 19 Uhr mit einem Spiel gegen den Ligakonkurrenten SC Reisbach weiter, diese Begegnung wird auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Holzer Str. ausgetragen.