Remis zu Hause gegen Salem

… für beide Mannschaften zu wenig. Der VfR begann gut und führte im ersten Abschnitt lange die Regie. Der Aufsteiger vom Bodensee war in Teil eins sehr vorsichtig und zurückhaltend, wie auch ihr Coach Silvio Battaglia im Trainergespräch hinterher betonte. Wie in Wolfenweiler gelang den Möhlinkickern wieder früh die 1:0-Führung. Eine Ecke von der linken Seite, getreten von Batuhan Boz (12.), nahm Muhammed Aslan aus 16 Metern sehenswert volley und traf präzise links unten. Zuvor prüfte „Batu“ (6.) schon den Gästekeeper Ronny Klockner. Der VfR blieb dran und wollte das 2:0 erzielen. In der 33. Minute machte sich dann erstmals der FC RW bemerkbar. Nach ihrer zweiten Ecke musste VfR-Kapitän Maximilian Faller per Kopf auf der Torlinie klären. In der 42. Minute gab es eine gute Freistoßchance für Hausen, aber Batuhan Boz vergab diese. Zur Halbzeit eine verdiente 1:0-Führung für Schwarz-Gelb.

Nach dem Wiederanpfiff drehte sich das Geschehen sehr schnell. Die Salemer kamen aus ihrer Deckung heraus, spielten sofort einen schnellen und guten Ball. Zwei Ecken in der 47. Spielminute wurden von der Hausener Abwehr geklärt. In der 51. Minute musste Jose Ngonge Mboyo gleich zweimal auf der Torlinie retten. Salem nun bissiger, spiel- und zweikampfstark. Timo Senn prüfte Hausens Schlussmann Kiefl (64.). Nur eine Zeigerumdrehung später ein Foul an Timo Senn – die Folge war ein Strafstoß für das Gästeteam. Paul Strauß verwandelte ganz sicher zum verdienten 1:1 (65.). Der VfR stand sehr tief, auch durch den Druck, den das Battaglia-Team ausübte.