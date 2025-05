"Remis wäre verdient": Aschheims Sieglos-Serie hält an

Mit dem Sportlichen Leiter Denis Hartmann statt Chefcoach Vincenzo Contento an der Seitenlinie und kurzfristig stark ersatzgeschwächt haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim ihr Heimspiel gegen den TSV Rohrbach mit 0:1 verloren.

Maximilian Amper entschied die Begegnung in der 13. Minute nach Ballgewinn von Dominik Kaindl sowie Zusammenspiel von Kai Suzuki und Philipp Federl mit seinem ersten Saisontor. Für die Aschheimer war es – bei drei Niederlagen – die vierte sieglose Partie hintereinander.

„Rohrbach hat uns in der Anfangsphase mit seinem Pressing sehr beschäftigt, danach haben wir aber das Spiel in den Griff bekommen und hatten genügend Chancen, um das Ding zu drehen“, sagte Hartmann. Die Gäste blieben aggressiv in den Zweikämpfen und versuchten mit aller Macht, das eigene Tor zu sichern.