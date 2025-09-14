Immerhin ein kleiner Lichtblick: Der Würzburger FV holt gegen den FC Ingolstadt II einen Zähler – Foto: Julien Becker

Remis vs. Ingolstadt: „Fühlt sich nach zwei verlorenen Punkten an" In einem weitgehend ausgeglichenen Duell trennten sich Würzburg und Ingolstadt mit 1:1

Bereits vor der Partie war auf Würzburger Seite klar, dass dies heute ein wichtiges Spiel werden würde. Nach lediglich sechs Punkten aus den ersten neun Begegnungen war die Ausgangslage alles andere als komfortabel. Die Marschroute war somit eindeutig: „Wir müssen uns am Sonntag gemeinsam für den FV 04 zerreißen!“, forderte Trainer Eisenmann im Vorfeld.

In der ersten Halbzeit hielten sich die Würzburger konsequent an den vorgegebenen Matchplan. Schon in der Anfangsphase erspielten sich die Gastgeber einige gute Möglichkeiten. In der 23. Minute war es schließlich Krautschneider, der nach einer präzisen Flanke nur noch den Fuß hinhalten musste und zur 1:0-Führung traf. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs passierte wenig Nennenswertes weil beide Teams kaum noch Risiko eingingen, sodass es mit dem knappen Vorsprung aus Würzburger Sicht in die Pause ging.



Im zweiten Durchgang entwickelten beide Mannschaften erneut Torgefahr. In der 58. Minute lief sich Würzburgs Wild stark frei und zog aus kurzer Distanz ab, doch Gäste-Keeper Klein parierte glänzend. Rund zehn Minuten später hatte Ingolstadt die große Chance zum Ausgleich, ein sehenswerter Weitschuss strich jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz vor dem Ende wurden die Gäste schließlich belohnt: In der 85. Minute erzielte der zuvor eingewechselte Bakic den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Durch das Remis bleibt der Würzburger FV vorerst auf dem 15. Tabellenplatz, während Ingolstadt Rang 12 behauptet.



Andreas Eisenmann (Trainer Würzburger FV): „Die Leistung der Jungs heute war wirklich sehr, sehr gut. Mit jedem Einzelnen bin ich hochzufrieden. Auch insgesamt hatten wir sowohl mit als auch gegen den Ball sehr gute Phasen. Nach der Halbzeit hatten wir mehrere hundertprozentige Chancen. Hätten wir da den Sack zugemacht, hätten wir das Spiel gewonnen, davon bin ich überzeugt. Aber so ist es leider im Fußball: Machst du deine Chancen nicht, läufst du Gefahr, hinten noch einen Treffer zu kassieren. Genau das ist uns heute passiert. Daher können wir uns von dieser guten Leistung nur bedingt etwas kaufen. Vielleicht wird dieser Punkt noch wichtig, aber im Moment fühlt es sich definitiv nach zwei verlorenen Punkten an. Trotzdem gilt: Wir müssen das Positive mitnehmen, auf dieser guten Leistung aufbauen und daraus einen Flow entwickeln, um in den nächsten Aufgaben erfolgreich zu sein.“