Remis verpasst – RW Bad Tölz verliert beim Spitzenreiter

Eine Punkteteilung wäre aufgrund einer guten zweiten Hälfte und einigen Chancen in der Schlussphase durchaus verdient gewesen. „Aber am Ende hat sich die Effizienz eines Spitzenreiters durchgesetzt“, sagt Benedikt Sachs, Abteilungsleiter der Rot-Weißen. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte, als die Hausherren eigentlich überlegen waren, durch die einzige nennenswerte Chance etwas glücklich in Führung. Max Geisler drosch die Kugel von der Strafraumgrenze nach einer Kopfballablage zum 1:0 in die Maschen.