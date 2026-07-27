Remis und Sieg in einem Spiel – Planegg entscheidet Elfmeterschießen für sich

Torchancen gab es genug: Der SVP musste vor allem in der zweiten Hälfte bei mehreren Moosinninger Eckbällen aufpassen, um nicht in Rückstand zu geraten. – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Besonders im ersten Durchgang ließen die SVP-Offensivakteure zahlreiche Großchancen aus. „Das gehört zum Lernprozess dazu. Wir müssen erst in der Landesliga ankommen. Uns fehlt noch das Selbstverständnis, Spiele zu gewinnen“, sagte Vidak.

Der Saisonstart war nicht einfach für die Fußballer des SV Planegg-Krailling: Nach dem großen personellen Umbruch, den der Klub in kurzer Zeit zu bewältigen hatte, stehen nach den ersten zwei Landesliga-Partien zwei Punkte für den Aufsteiger zu Buche. Beim ersten Heimspiel im Georg-Heide-Stadion nach der Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse Bayerns kam die Elf von Cheftrainer Pero Vidak am Sonntag nicht über ein 0:0 gegen Mitaufsteiger FC Moosinning hinaus. „Dass wir noch nicht verloren haben, bewerte ich hoch. Wir haben schon eine gewisse Stabilität“, bilanzierte der Coach nach Abpfiff. Dennoch wäre ein Dreier am Sonntag durchaus möglich gewesen.

Planegg präsentierte sich in der Anfangsphase als die deutlich aktivere Mannschaft und hätte schon früh in Führung gehen können. Zunächst übersah Aleksandar Demonjic, der von Vidak erneut als einzige Sturmspitze aufgeboten wurde, den im Strafraum besser postierten Amani Mbaraka. Nur eine Minute später bewies der bosnische Ex-Profi mehr Übersicht: Nach seinem ideal temperierten Steckpass in die Tiefe tauchte Sommer-Neuzugang Meriton Vrenezi völlig frei vor Gäste-Torhüter Daniel Auerweck auf. Der Kosovare schloss jedoch mit zu wenig Überzeugung ab, so konnte Moosinnings Schlussmann den flachen Abschluss entschärfen.

Bis zur Halbzeitpause war Demonjic weiterhin an jeder Offensivaktion des SVP beteiligt, blieb jedoch glücklos vor dem Tor. Zweimal verfehlte der 31-Jährige das Gehäuse, ehe er kurz vor der Pause im Abseits stehend clever auf den einstartenden Andre Gasteiger durchließ. Dessen freien Abschluss aus leicht spitzem Winkel lenkte jedoch erneut Auerweck mit den Fingerspitzen um Millimeter neben den langen Pfosten. „Wir müssen uns für den Aufwand einfach belohnen. Das hätte auch für mehr Ruhe gesorgt“, kommentierte Vidak.

Partie war gleichzeitig ein Landesliga- und Toto-Pokalspiel

Moosinning trat im ersten Durchgang nur vereinzelt aus der Distanz gefährlich in Erscheinung. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste jedoch aktiver und verlagerten das Spiel zunächst in Planeggs Hälfte. Immer wieder wurde es nach Eckbällen gefährlich, so musste SVP-Keeper Marijan Krasnic erst gegen Moosinnings Kapitän Fabian Ulitzka retten, dann schoss Verteidiger Nicolai Brugger im Nachsetzen aus kurzer Distanz über das Tor. Die beste Chance auf Planegger Seite verbuchte erneut Demonjic, der bei einer Entlastungsaktion mit einem wuchtigen Linksschuss nur die Latte traf.

Die Schlussphase gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams hätten den Siegtreffer markieren können. Bei einem Versuch von Planeggs Luka Karadza zappelte nur das Außennetz. Zudem strahlten die vom neuen SVP-Sechser Plator Doqaj getretenen Standards immer wieder Gefahr aus, Innenverteidiger Momko Kojic war mehrfach als Abnehmer per Kopf zur Stelle. Trotz großer Spielanteile über weite Strecken der Partie konnte sich der SVP letztlich aber sogar mit dem torlosen Remis glücklich schätzen. In höchster Not hielt Marijan Krasnic spät den Punkt gegen Ulitzka fest. „Am Ende war es dann ein gerechtes 0:0“, fand Vidak.

Grund zum Jubeln gab es für den SVP dann aber doch noch: Weil die Partie gleichzeitig als Landesliga- und als Toto-Pokalspiel gewertet wurde, folgte nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen, welches die Würmtaler mit 4:3 für sich entschieden.