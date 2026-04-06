Remis trotz Dominanz: 96 verpasst Heimsieg gegen Elversberg Starke erste Hälfte reicht nicht – Elfmeter bringt Gäste zurück von red · Heute, 08:57 Uhr · 0 Leser

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Hannover belohnt sich für eine dominante erste Halbzeit nur unzureichend und muss sich gegen die SV Elversberg mit einem 1:1 begnügen. Nach dem verdienten Führungstor brachte ein Strafstoß die Gäste früh nach der Pause zurück in die Partie.

Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen einen möglichen Heimsieg liegenlassen. Beim 1:1 gegen die SV Elversberg zeigte die Mannschaft von Christian Titz vor 38.800 Zuschauenden in der Heinz von Heiden Arena vor allem vor der Pause einen engagierten und spielstarken Auftritt, verpasste es aber, den Vorsprung deutlicher auszubauen. Nach dem Seitenwechsel fanden die Saarländer über einen Elfmeter zurück ins Spiel und hielten den fünftplatzierten Gastgeber anschließend erfolgreich vom zweiten Treffer ab. Mit drei Veränderungen in der Startelf legten die Niedersachsen druckvoll los. Kolja Oudenne, Waniss Taibi und Daisuke Yokota rückten in die Anfangsformation, und 96 übernahm von Beginn an die Kontrolle. Die Gastgeber gewannen viele zweite Bälle, spielten zielstrebig nach vorn und wurden dafür in der 20. Minute belohnt: Noel Aseko setzte sich auf der linken Seite stark gegen Lukas Pinckert durch, seine flache Hereingabe bugsierte Maximilian Rohr unter Mithilfe des Innenpfostens ins eigene Tor. Es war ein Treffer, der die bis dahin klare Feldüberlegenheit der Hausherren widerspiegelte.

Auch danach blieb Hannover die bestimmende Mannschaft. Stefan Thordarson vergab per Kopf die Chance auf das 2:0, kurz vor der Pause rettete Nicolas Kristof gleich mehrfach stark gegen die Roten. Erst parierte der Elversberger Schlussmann einen strammen Abschluss von Neubauer, dann verhinderte er ein weiteres Eigentor von Rohr und war wenig später auch gegen Nawrocki per Kopf zur Stelle. Dass es zur Pause nur 1:0 stand, war aus Sicht der Gastgeber fast zu wenig. Nach dem Seitenwechsel hätte Oudenne den Vorsprung beinahe ausgebaut, scheiterte nach Vorarbeit von Aseko aber frei vor Kristof. Statt des möglichen 2:0 fiel wenig später der Ausgleich. Nach einem schnellen Konter geriet Aseko im Strafraum unglücklich in Immanuel Pherai, Schiedsrichter Dr. Robert Kampka entschied auf Elfmeter. Lukas Petkov verwandelte sicher zum 1:1 (56.) und kippte damit eine Partie, die bis dahin deutlich in Richtung der Gastgeber gelaufen war.