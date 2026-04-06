Remis trotz Dominanz: 96 verpasst Heimsieg gegen Elversberg

Hannover belohnt sich für eine dominante erste Halbzeit nur unzureichend und muss sich gegen die SV Elversberg mit einem 1:1 begnügen. Nach dem verdienten Führungstor brachte ein Strafstoß die Gäste früh nach der Pause zurück in die Partie.
Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen einen möglichen Heimsieg liegenlassen. Beim 1:1 gegen die SV Elversberg zeigte die Mannschaft von Christian Titz vor 38.800 Zuschauenden in der Heinz von Heiden Arena vor allem vor der Pause einen engagierten und spielstarken Auftritt, verpasste es aber, den Vorsprung deutlicher auszubauen. Nach dem Seitenwechsel fanden die Saarländer über einen Elfmeter zurück ins Spiel und hielten den fünftplatzierten Gastgeber anschließend erfolgreich vom zweiten Treffer ab.
Mit drei Veränderungen in der Startelf legten die Niedersachsen druckvoll los. Kolja Oudenne, Waniss Taibi und Daisuke Yokota rückten in die Anfangsformation, und 96 übernahm von Beginn an die Kontrolle. Die Gastgeber gewannen viele zweite Bälle, spielten zielstrebig nach vorn und wurden dafür in der 20. Minute belohnt: Noel Aseko setzte sich auf der linken Seite stark gegen Lukas Pinckert durch, seine flache Hereingabe bugsierte Maximilian Rohr unter Mithilfe des Innenpfostens ins eigene Tor. Es war ein Treffer, der die bis dahin klare Feldüberlegenheit der Hausherren widerspiegelte.
Auch danach blieb Hannover die bestimmende Mannschaft. Stefan Thordarson vergab per Kopf die Chance auf das 2:0, kurz vor der Pause rettete Nicolas Kristof gleich mehrfach stark gegen die Roten. Erst parierte der Elversberger Schlussmann einen strammen Abschluss von Neubauer, dann verhinderte er ein weiteres Eigentor von Rohr und war wenig später auch gegen Nawrocki per Kopf zur Stelle. Dass es zur Pause nur 1:0 stand, war aus Sicht der Gastgeber fast zu wenig.
Nach dem Seitenwechsel hätte Oudenne den Vorsprung beinahe ausgebaut, scheiterte nach Vorarbeit von Aseko aber frei vor Kristof. Statt des möglichen 2:0 fiel wenig später der Ausgleich. Nach einem schnellen Konter geriet Aseko im Strafraum unglücklich in Immanuel Pherai, Schiedsrichter Dr. Robert Kampka entschied auf Elfmeter. Lukas Petkov verwandelte sicher zum 1:1 (56.) und kippte damit eine Partie, die bis dahin deutlich in Richtung der Gastgeber gelaufen war.
Mit dem Ausgleich veränderte sich das Spiel. Die Partie wurde umkämpfter, ausgeglichener und deutlich zerfahrener. Hannover 96 suchte zwar weiter den Weg nach vorn, fand gegen kompakte Gäste aber seltener saubere Lösungen im letzten Drittel. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal gefährlich: Husseyn Chakroun kam nach einem Zusammenspiel mit Hayate Matsuda zum Abschluss, doch ein Elversberger blockte in höchster Not. Kurz darauf lief 96 in Überzahl auf das Tor zu, doch Benjamin Källman verpasste den richtigen Moment für das Abspiel und schoss stattdessen links vorbei.
So blieb den Niedersachsen am Ende nur ein Punkt, obwohl der Auftritt in der ersten Halbzeit klar Lust auf mehr gemacht hatte. Besonders Aseko prägte die beste Phase des Spiels mit seiner Dynamik und Entschlossenheit, bereitete das Eigentor maßgeblich vor und war auch nach der Pause an gefährlichen Szenen beteiligt. Bitter für 96: Yokota sah in der 75. Minute seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit am kommenden Samstag im Auswärtsspiel bei der SV Darmstadt.
Mit dem 1:1 behauptet Hannover 96 zumindest Rang fünf, dürfte das Remis gegen den Tabellenzweiten aber dennoch eher als verpasste Chance werten. Denn über weite Strecken war mehr drin als nur ein Zähler. Vor allem die erste Halbzeit zeigte, dass die Mannschaft von Christian Titz auch gegen ein Spitzenteam nicht nur mithalten, sondern das Spiel phasenweise klar bestimmen kann.
Hannover 96 – SV 07 Elversberg 1:1
Hannover 96: Nahuel Noll, Enzo Leopold, Bastian Allgeier, Maik Nawrocki, Kolja Oudenne, Noel Aseko (84. Elias Saad), Maurice Neubauer, Stefán Teitur Thórdarson (46. Ime Okon), Benedikt Pichler (65. Benjamin Källman), Waniss Taibi (46. Husseyn Chakroun), Daisuke Yokota
SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr (90. Florian Le Joncour), Lasse Günther (74. Nicholas Mickelson), Jan Gyamerah, Lukas Petkov, Tom Zimmerschied (90. Raif Adam), Amara Condé, Łukasz Poręba, Immanuel Pherai (58. Jarzinho Malanga), Luca Schnellbacher (57. David Mokwa)
Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Schornbach) - Zuschauer: 38300
Tore: 1:0 Maximilian Rohr (20. Eigentor), 1:1 Lukas Petkov (56. Foulelfmeter)