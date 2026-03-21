Remis-Serie im Aufstiegskampf: Punkteteilung an der Spitze

In der Landesliga, Staffel 3, sorgte die heutige Fortsetzung vom 23. Spieltag für eine Pattsituation an der Tabellenspitze, die das Aufstiegsrennen weiter befeuert. Es war ein Nachmittag der verpassten Gelegenheiten, an dem die Nervosität der Akteure in jedem Zweikampf spürbar war. Während die Verfolger im direkten Duell die Punkte teilten, mussten andere ambitionierte Teams bittere Rückschläge hinnehmen, was die Dramatik im oberen Tabellendrittel kurz vor der entscheidenden Saisonphase verschärft.
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In einer Partie, die für beide Seiten richtungsweisend war, behielt der TSV Harthausen/Scher die Oberhand und feierte einen eminent wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FC 07 Albstadt. Lange Zeit agierten beide Mannschaften vorsichtig, doch nach einer Stunde Spielzeit platzte der Knoten bei den Gästen. Die Torfolge eröffnete Matthias Endriss in der 60. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der Schlussphase wurde die Angelegenheit für die Gastgeber zunehmend bitterer. Erneut war es Matthias Endriss, der in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. In der 82. Minute wurde Albstadts Ahmet Cetin mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen auf eine Aufholjagd endgültig zunichtemachte. Den Schlusspunkt unter diesen für Albstadt schmerzhaften Abend setzte Maximilian Czopiak, der in der 85. Minute den 0:3-Endstand markierte.
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Vor 400 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfL Mühlheim und dem SC 04 Tuttlingen ein intensiver Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Lukas-Tobias Kalmbach die Hausherren in der 57. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der Aufsteiger aus Mühlheim schien den Sieg bereits vor Augen zu haben, doch die Gäste aus Tuttlingen bewiesen Moral. In der 86. Minute gelang Buba Camara der Ausgleich zum 1:1-Endstand.
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Das Verfolgerduell zwischen dem SV Zimmern und der SG Empfingen hielt vor 155 Zuschauern, was die Tabellensituation versprach. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entschieden. Die Gastgeber aus Zimmern erwischten den besseren Start und gingen durch Tade Sias Campos in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Empfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) markierte Noah Scheurenbrand das 1:1. Da in der zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es beim Unentschieden.
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Einen herben Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze musste der VfL Nagold vor 200 Zuschauern gegen den BSV 07 Schwenningen hinnehmen. Dabei begann die Partie für die Nagolder nach Plan: Panagiotis Karypidis erzielte in der 35. Minute die 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste jedoch auf. Fabio Chiurazzi verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die kalte Dusche für Nagold folgte in der 81. Minute, als Volkan Bak zum 1:2-Siegtreffer für Schwenningen einnetzte.
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