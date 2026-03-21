Remis-Serie im Aufstiegskampf: Punkteteilung an der Spitze

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 3, sorgte die heutige Fortsetzung vom 23. Spieltag für eine Pattsituation an der Tabellenspitze, die das Aufstiegsrennen weiter befeuert. Es war ein Nachmittag der verpassten Gelegenheiten, an dem die Nervosität der Akteure in jedem Zweikampf spürbar war. Während die Verfolger im direkten Duell die Punkte teilten, mussten andere ambitionierte Teams bittere Rückschläge hinnehmen, was die Dramatik im oberen Tabellendrittel kurz vor der entscheidenden Saisonphase verschärft.

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In einer Partie, die für beide Seiten richtungsweisend war, behielt der TSV Harthausen/Scher die Oberhand und feierte einen eminent wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FC 07 Albstadt. Lange Zeit agierten beide Mannschaften vorsichtig, doch nach einer Stunde Spielzeit platzte der Knoten bei den Gästen. Die Torfolge eröffnete Matthias Endriss in der 60. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der Schlussphase wurde die Angelegenheit für die Gastgeber zunehmend bitterer. Erneut war es Matthias Endriss, der in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. In der 82. Minute wurde Albstadts Ahmet Cetin mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen auf eine Aufholjagd endgültig zunichtemachte. Den Schlusspunkt unter diesen für Albstadt schmerzhaften Abend setzte Maximilian Czopiak, der in der 85. Minute den 0:3-Endstand markierte.

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Vor 400 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfL Mühlheim und dem SC 04 Tuttlingen ein intensiver Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Lukas-Tobias Kalmbach die Hausherren in der 57. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der Aufsteiger aus Mühlheim schien den Sieg bereits vor Augen zu haben, doch die Gäste aus Tuttlingen bewiesen Moral. In der 86. Minute gelang Buba Camara der Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Zimmern und der SG Empfingen hielt vor 155 Zuschauern, was die Tabellensituation versprach. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entschieden. Die Gastgeber aus Zimmern erwischten den besseren Start und gingen durch Tade Sias Campos in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Empfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) markierte Noah Scheurenbrand das 1:1. Da in der zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es beim Unentschieden. ---

Einen herben Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze musste der VfL Nagold vor 200 Zuschauern gegen den BSV 07 Schwenningen hinnehmen. Dabei begann die Partie für die Nagolder nach Plan: Panagiotis Karypidis erzielte in der 35. Minute die 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste jedoch auf. Fabio Chiurazzi verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die kalte Dusche für Nagold folgte in der 81. Minute, als Volkan Bak zum 1:2-Siegtreffer für Schwenningen einnetzte. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH



Auch dieses Spiel trägt viel Spannung in sich. SSC Tübingen war am vergangenen Spieltag spielfrei und geht mit 25 Punkten in die Partie. SV Nehren verlor zu Hause gegen Nagold 2:4 und blieb bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Nehren knapp 1:0, Marvin Hamm traf damals schon in der 12. Minute. Für Tübingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Nehren dagegen muss aufpassen, nach der Niederlage gegen Nagold nicht noch einmal ins Stolpern zu geraten. Zwischen Aufstiegsnähe und neuer Unruhe kann in dieser Liga ein Wochenende schnell alles verschieben. Auch dieses Spiel trägt viel Spannung in sich. SSC Tübingen war am vergangenen Spieltag spielfrei und geht mit 25 Punkten in die Partie. SV Nehren verlor zu Hause gegen Nagold 2:4 und blieb bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Nehren knapp 1:0, Marvin Hamm traf damals schon in der 12. Minute. Für Tübingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Nehren dagegen muss aufpassen, nach der Niederlage gegen Nagold nicht noch einmal ins Stolpern zu geraten. Zwischen Aufstiegsnähe und neuer Unruhe kann in dieser Liga ein Wochenende schnell alles verschieben. ---



Hier geht es um Überleben, um Hoffnung und um die Frage, wer im Keller noch einmal Luft holen darf. SV Seedorf hat mit dem dramatischen 3:2 bei SV Croatia Reutlingen einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 20 Punkten. Spvgg Freudenstadt verlor zu Hause 1:2 gegen VfL Mühlheim und bleibt bei 13 Punkten. Das Hinspiel gewann Seedorf in Freudenstadt 4:2. Nach einem Eigentor von Patrick Ostojic und dem Treffer von Laurin Huss lag Seedorf früh vorne, später erhöhten Yannik Schädle und Timmy Haag, ehe Freudenstadt durch Adrian Nahodovic und Leon Schaber zumindest zwischenzeitlich dagegenhielt. Dazu sah Patrick Ostojic noch Rot. Seedorf kann mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt machen. Freudenstadt steht dagegen unter massivem Druck. Hier geht es um Überleben, um Hoffnung und um die Frage, wer im Keller noch einmal Luft holen darf. SV Seedorf hat mit dem dramatischen 3:2 bei SV Croatia Reutlingen einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 20 Punkten. Spvgg Freudenstadt verlor zu Hause 1:2 gegen VfL Mühlheim und bleibt bei 13 Punkten. Das Hinspiel gewann Seedorf in Freudenstadt 4:2. Nach einem Eigentor von Patrick Ostojic und dem Treffer von Laurin Huss lag Seedorf früh vorne, später erhöhten Yannik Schädle und Timmy Haag, ehe Freudenstadt durch Adrian Nahodovic und Leon Schaber zumindest zwischenzeitlich dagegenhielt. Dazu sah Patrick Ostojic noch Rot. Seedorf kann mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt machen. Freudenstadt steht dagegen unter massivem Druck. ---

Morgen, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:00 PUSH



TuS Ergenzingen wurde am vergangenen Spieltag in Empfingen mit 1:8 auseinandergerissen und geht mit 16 Punkten tief verunsichert in dieses Heimspiel. SV Croatia Reutlingen verspielte zuletzt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3 gegen Seedorf, steht aber mit 26 Punkten deutlich besser da. Das Hinspiel gewann Ergenzingen bei Croatia Reutlingen 4:2. Cristian Materazzi, Dave Nzally, Samuel Dantzler und Nico Gulde per Foulelfmeter trafen damals für Ergenzingen, während auf der Gegenseite Aris-Cosmin Dragulin erfolgreich war und ein Eigentor von Dennis Schanz mithalf. Dieses Rückspiel ist deshalb schwer zu greifen: Ergenzingen hat die Erinnerung an einen Sieg, kommt aber aus einem Debakel. Croatia hat mehr Punkte, muss aber die bittere Niederlage gegen Seedorf verdauen. TuS Ergenzingen wurde am vergangenen Spieltag in Empfingen mit 1:8 auseinandergerissen und geht mit 16 Punkten tief verunsichert in dieses Heimspiel. SV Croatia Reutlingen verspielte zuletzt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3 gegen Seedorf, steht aber mit 26 Punkten deutlich besser da. Das Hinspiel gewann Ergenzingen bei Croatia Reutlingen 4:2. Cristian Materazzi, Dave Nzally, Samuel Dantzler und Nico Gulde per Foulelfmeter trafen damals für Ergenzingen, während auf der Gegenseite Aris-Cosmin Dragulin erfolgreich war und ein Eigentor von Dennis Schanz mithalf. Dieses Rückspiel ist deshalb schwer zu greifen: Ergenzingen hat die Erinnerung an einen Sieg, kommt aber aus einem Debakel. Croatia hat mehr Punkte, muss aber die bittere Niederlage gegen Seedorf verdauen. ---

Morgen, 16:00 Uhr TSG Balingen Balingen II VfB Bösingen Bösingen 16:00 PUSH



Der Tabellenführer geht mit einem klaren Auftrag in dieses Heimspiel. TSG Balingen II gewann am vergangenen Wochenende 1:0 beim BSV 07 Schwenningen und verteidigte damit Rang eins mit 46 Punkten. VfB Bösingen erlitt beim 0:3 gegen FC 07 Albstadt einen empfindlichen Rückschlag und steht nun bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Balingen II deutlich 4:1. Zwar hatte Julian Bihler Bösingen damals in Führung gebracht, doch danach drehten Noel Feher, ein Eigentor von Raphael Ruf, Mirhan Inan und Dustin Fritz die Partie klar. Balingen II weiß, dass Empfingen und Zimmern sich im direkten Duell Punkte nehmen könnten. Gerade deshalb könnte dieses Heimspiel zu einem Schlüsselspiel im Titelrennen werden.