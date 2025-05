Remis reicht TSV Alling zum Klassenerhalt

Wildenroth und Schöngeising kommen unter die Räder – Auch Adelshofen verliert

Sowohl die Spielvereinigung Wildenroth als auch der SC Schöngeising kamen am vergangenen Spieltag ordentlich unter die Räder. Der TSV Alling begnügt sich stattdessen mit einem Unentschieden gegen den FC Puchheim, welches ihnen den Klassenerhalt sichert.

FC Landsberied – SC Malching 3:1 (2:0) – Bei bestem Fußball-Wetter trafen die Tabellennachbarn aus Landsberied und Malching am Samstag-Nachmittag aufeinander. Die Hausherren waren von Beginn an spielbestimmend, auch das Aberkennen ihres Führungstreffers verdarb nicht die landsberieder Moral. Nach 19 Minuten brachte Lukas Stumbaum den FCL dann in Führung, diesmal hatte auch der Unparteiische keine Einwände. Auch einen vergebenen Strafstoß auf Seiten der Malchinger ließen die Landsberieder nicht ungestraft: Fünf Minuten später erhöhte Marko Kovac auf 2:0 (34.). Auch nach dem Seitenwechsel gehörte das Spiel ganz den Gastgebern. Raphael Reidels Anschlusstreffer (74.) konnte Doppelpacker Lukas Stumbaum prompt kontern (79.), beim 3:1 blieb es.

SV Adelshofen – Gautinger SC 0:2 (0:1) – Timo Leigh konnte die Gäste bereits nach elf Minuten in Führung bringen. Im weiteren Spielverlauf lief die Partie vor sich hin, ohne dass die Mannschaften zu nennenswerten Chancen kamen. Florian Siegels Treffer in der Nachspielzeit (90+5.) sicherte den Gästen dann einen verdienten Auswärtssieg.

SpVgg Wildenroth – SV Germering 0:6 (0:3) – „Das war wahrscheinlich unserer schlechteste Saisonleistung“, klagte SpVgg Wildenroth-Teamsprecher Throm nach einem gebrauchten Nachmittag. Nach einer Viertelstunde gingen die Germeringer in Führung, Luka Popic (28.) und Philipp Schlederer (39.) erhöhten vor der Pause auf eine klare 3:0-Führung. Nach der Pause dann das gleiche Spiel: Ein wildenrother Eigentor und ein Doppelpack von Jonas Hetmann (74., 89.) bescherten den 6:0-Endstand. „Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient“, so Throm nach der Partie, „das ist aber eigentlich nicht unser Anspruch“. Die Personalprobleme, mit denen die SpVgg aktuell zu Kämpfern hat, möchte Throm allerdings nicht als Ausrede zählen lassen, gerade sei einfach die Luft raus. Doch der Teamsprecher zeigt sich zuversichtlich: „Auch für uns wird die Sonne wieder scheinen.“

SC Schöngeising – TSV Pentenried 0:5 (0:5) – Nichts zu holen gab es für den SC Schöngeising zuhause gegen den TSV Pentenried: Mit 0:5 sprach das Ergebnis am Ende eine deutliche Sprache. Die Gäste konnten früh durch Omer Grbic (5.) und Matteo Wadlinger (6.) in Führung gehen, von da an war der Ton der Partie klar vorgegeben. Björn Papelitzky (19., 30.) und noch einmal Omer Grbic (30.) konnten noch vor dem Seitenwechsel auf ein deutliches 5:0 erhöhen. Im zweiten Spielabschnitt ließen die Gäste dem SC Schöngeising mehr Spielfreiheit, und trotz einiger Chancen auf Heimseite gelang dem SCS kein Anschlusstreffer. Damit blieb es beim verdienten 5:0.

TSV Alling – FC Puchheim 1:1 (1:1) – Zwei frühe Tore in der Partie Alling gegen den FC Puchheim versprachen einen torreichen Schlagabtausch, doch dazu kam es nicht. Simon Kahl konnte die Gastgeber bereits nach fünf Minuten nach einem Strafstoß in Führung bringen. Der FC Puchheim hatte darauf die passende Antwort parat, Raffaele de Gregorio konnte wenige Minuten später ausgleichen (8.). Auch wenn beide Mannschaften im weiteren Spielverlauf sowohl aus dem Spiel als auch durch Standards zu Torchancen kamen, blieb es am Ende beim 1:1-Unenetschieden. „Wir waren nicht zwingend genug. Aber Punkt reicht uns für den Klassenerhalt, also passt es schon.“, äußert sich TSV-Coach Sebastian Kiffer zufrieden nach der Partie.