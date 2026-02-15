Remis reicht Cottbus gegen aufmüpfige Mannheimer für Platz eins

Energie Cottbus ist wieder zurück an der Tabellenspitze. Dafür reichte ein 1:1 gegen mutig aufspielende Gäste des SV Waldhof Mannheim. In der Schlussphase verpassten die Lausitzer noch den Lucky Punch, durften sich bis dahin aber auch glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein. Statt sich also auf das restliche Feld etwas Luft zu verschaffen, führt das Team von Pele Wollitz nur hauchzart die Tabelle an.
Luft verschaffen dürfte auch das Motto bei Alemannia Aachen sein. Die Kaiserstädter hausieren aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, durchlaufen für diese Spielzeit aber auch nicht enden wollende Berg- und Talfahrt. Der rote Faden ist dabei unerklärlicherweise trotz der am zweitbesten besuchten Kulisse der Liga die Heimschwäche der Aachener. Der über weite Strecken starke Auftritt gegen Rot-Weiss Essen schien diesen Trend zunächst durchbrechen zu können, in der Schlussphase brachen die Alemannen jedoch ein und kassierten nach einer 3:1-Führung noch zwei späte Tore. Da dürfte Trainer Mersad Selimbegovic beinahe aufatmen, dass es wieder auf ein fremdes Geläuf geht - in der "Auswärtstabelle" belegen die Aachener nämlich ligaweit den vierten Rang. Mit dem SSV Ulm geht es gegen eine ähnlich unbeständige Truppe, die sich ebenfalls akut um den Klassenerhalt sorgen muss.
Gerade mit dem starken Saisonstart ins neue Jahr (3S, 1U) sollte der FC Ingolstadt die regelmäßigen Patzer der Aufstiegskandidaten mit Interesse verfolgt haben. Setzen sich die Schanzer gegen Schlusslicht 1. FC Schweinfurt durch, fehlen nur noch acht Zähler auf Platz drei - kein unüberwindbarer Weg. Dieser steht dem Aufsteiger Schweinfurt wohl in Sachen Klassenerhalt bevor. Rechnerisch ist zwar noch viel möglich, doch realistisch ist das schon lange nicht mehr. Die Schnüdel werden sich jedoch sicherlich bemühen, auf der Abschiedsrunde noch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen.
Die Lausitzer präsentierten sich anfangs schläfrig. Nach einem ungenauen Rückpass hatte Felix Lohkemper viel Wiese vor sich, setzte die Kugel schließlich knapp am Gehäuse vor (2.). In der Folge entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Zunächst verpasste Tolcay Cigerci die Führung mit seinem Schlenzer haarscharf (7.). Wenig später schalteten die Lausitzer nach einem hohen Ballgewinn schnell um. Moritz Hannemann setzte Henry Rorig in Szene, der aus spitzem Winkel den Führungstreffer für die Hausherren erzielte (10.). Danach ging es aber auch wieder in die andere Richtung, Samuel Abifade scheiterte allerdings nach Zusammenspiel mit Lohkemper freistehend vor Marius Funk (14.). In der Folge kamen beide Seiten zu ihren Torchancen. Auf der einen Seite musste sich Funk noch einmal gegen Abifade auszeichnen (26.), doch auch Energie verpasste durch Hannemann (31.) und Rorig (32.) die Gelegenheit auf das 2:0.
Zum Wiederbeginn tat sich zunächst noch nicht besonders viel, die Defensive auf beiden Seiten stand auch noch etwas kompakter als zuvor. Erst nach einer guten Stunde ging es wieder rund - und zwar besonders vor dem Tor von Funk.
Der Energie-Keeper rettet zunächst gegen den Abschluss von Sanoussy Ba (60.), daraufhin flog der Versuch von Janne Sietan nur knapp über die Latte (63.). Der Ausgleichstreffer deutete sich allmählich an und ein Fernschuss von Ba brachte auch den Erfolg. Aus über 30 Metern nahm der Deutsch-Senegalese einfach mal Maß, Funk war in die Ecke unterwegs, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.
Auch daraufhin hatte der SV Waldhof mehr vom Spiel, Cottbus konnte sich immer weniger entfalten und musste stattdessen erneut auf Funk im Tor hoffen. Gegen den freistehenden Arianit Ferati lenkte der Schlussmann die Kugel in höchster Not noch um den Pfosten (71.). Den ansonsten in Halbzeit zwei biederen Cottbusern kam in der Nachspielzeit schließlich noch die Ampelkarte von Sieten (90. +1) zugegen. Und der Tabellenführer hatte kurz vor Schluss gar noch die dicke Chance auf den Lucky Punch. Axel Borgmann brachte das Leder vors Tor, der eingewechselte Ted Tattermusch verlängerte auf den langen Pfosten, wo Thijmen Nijhuis die Abhnahme von King Manu mit einem herausragenden Reflex entschärfte. Mehr passierte nämlich nicht mehr. Cottbus übernimmt zwar wieder die Tabellenführung, hat nun aber ein Verfolgerquartett in direkter Schlagdistanz auf den Fersen.
FC Energie Cottbus – SV Waldhof Mannheim 1:1
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Anderson Lucoqui (46. Merveille Biankadi), Axel Borgmann, Dominik Pelivan (82. Can-Yahya Moustfa), Tolcay Cigerci, Lukas Michelbrink (66. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (66. Tolga Cigerci), Erik Engelhardt
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Lukas Klünter, Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer, Arianit Ferati (87. Diego Michel), Vincent Thill (46. Masca), Samuel Abifade, Felix Lohkemper (62. Terrence Boyd), Kushtrim Asallari (62. Lovis Bierschenk)
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )
Tore: 1:0 Henry Rorig (10.), 1:1 Sanoussy Ba (64.)
Gelb-Rot: Janne Sietan (90./SV Waldhof Mannheim/Grobes Foulspiel)
