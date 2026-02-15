Remis reicht Cottbus gegen aufmüpfige Mannheimer für Platz eins

Cottbus erklimmt wieder die Tabellenspitze. – Foto: Imago Images

Energie Cottbus ist wieder zurück an der Tabellenspitze. Dafür reichte ein 1:1 gegen mutig aufspielende Gäste des SV Waldhof Mannheim. In der Schlussphase verpassten die Lausitzer noch den Lucky Punch, durften sich bis dahin aber auch glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein. Statt sich also auf das restliche Feld etwas Luft zu verschaffen, führt das Team von Pele Wollitz nur hauchzart die Tabelle an.

Luft verschaffen dürfte auch das Motto bei Alemannia Aachen sein. Die Kaiserstädter hausieren aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, durchlaufen für diese Spielzeit aber auch nicht enden wollende Berg- und Talfahrt. Der rote Faden ist dabei unerklärlicherweise trotz der am zweitbesten besuchten Kulisse der Liga die Heimschwäche der Aachener. Der über weite Strecken starke Auftritt gegen Rot-Weiss Essen schien diesen Trend zunächst durchbrechen zu können, in der Schlussphase brachen die Alemannen jedoch ein und kassierten nach einer 3:1-Führung noch zwei späte Tore. Da dürfte Trainer Mersad Selimbegovic beinahe aufatmen, dass es wieder auf ein fremdes Geläuf geht - in der "Auswärtstabelle" belegen die Aachener nämlich ligaweit den vierten Rang. Mit dem SSV Ulm geht es gegen eine ähnlich unbeständige Truppe, die sich ebenfalls akut um den Klassenerhalt sorgen muss.

Gerade mit dem starken Saisonstart ins neue Jahr (3S, 1U) sollte der FC Ingolstadt die regelmäßigen Patzer der Aufstiegskandidaten mit Interesse verfolgt haben. Setzen sich die Schanzer gegen Schlusslicht 1. FC Schweinfurt durch, fehlen nur noch acht Zähler auf Platz drei - kein unüberwindbarer Weg. Dieser steht dem Aufsteiger Schweinfurt wohl in Sachen Klassenerhalt bevor. Rechnerisch ist zwar noch viel möglich, doch realistisch ist das schon lange nicht mehr. Die Schnüdel werden sich jedoch sicherlich bemühen, auf der Abschiedsrunde noch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen.