Remis ohne Wert: Kisdorf verpasst Befreiungsschlag im Kellerduell

– Foto: Nicole Seidl

Im richtungsweisenden Kellerduell der Landesliga Holstein haben sich der FC Fetih-Kisdorf und der SV Eichede II mit 1:1 getrennt – ein Ergebnis, das zwar den Spielverlauf widerspiegelt, im Abstiegskampf aber kaum weiterhilft. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive, phasenweise zerfahrene Partie, in der Einsatz und Wille stimmten, die entscheidenden Aktionen im letzten Drittel jedoch zu selten konsequent zu Ende gespielt wurden.

Für den FC Fetih-Kisdorf begann die Begegnung durchaus vielversprechend. Die Mannschaft wirkte präsent, suchte immer wieder den Weg nach vorne und belohnte sich kurz vor der Pause: Mustafa Dikdere traf in der 43. Minute zur verdienten Führung. In dieser Phase hatte Kisdorf das Spiel gut im Griff, ließ Ball und Gegner laufen und setzte die eigenen Akzente – ohne allerdings frühzeitig nachlegen zu können. Genau das sollte sich rächen.

Denn direkt nach dem Seitenwechsel schlug der SV Eichede II zurück. Linus Schürfeld nutzte in der 56. Minute eine Unachtsamkeit und stellte auf 1:1 – ein Treffer, der dem Spiel eine neue Dynamik gab. In der Folge begegneten sich beide Teams weitgehend auf Augenhöhe, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können. Viele Zweikämpfe, viele Unterbrechungen, aber nur wenige klare Torchancen prägten die Schlussphase, in der beiden Mannschaften die letzte Präzision fehlte.