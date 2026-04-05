Remis ohne Wert: Kisdorf verpasst Befreiungsschlag im Kellerduell

Im richtungsweisenden Kellerduell der Landesliga Holstein haben sich der FC Fetih-Kisdorf und der SV Eichede II mit 1:1 getrennt – ein Ergebnis, das zwar den Spielverlauf widerspiegelt, im Abstiegskampf aber kaum weiterhilft. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive, phasenweise zerfahrene Partie, in der Einsatz und Wille stimmten, die entscheidenden Aktionen im letzten Drittel jedoch zu selten konsequent zu Ende gespielt wurden.
Für den FC Fetih-Kisdorf begann die Begegnung durchaus vielversprechend. Die Mannschaft wirkte präsent, suchte immer wieder den Weg nach vorne und belohnte sich kurz vor der Pause: Mustafa Dikdere traf in der 43. Minute zur verdienten Führung. In dieser Phase hatte Kisdorf das Spiel gut im Griff, ließ Ball und Gegner laufen und setzte die eigenen Akzente – ohne allerdings frühzeitig nachlegen zu können. Genau das sollte sich rächen.
Denn direkt nach dem Seitenwechsel schlug der SV Eichede II zurück. Linus Schürfeld nutzte in der 56. Minute eine Unachtsamkeit und stellte auf 1:1 – ein Treffer, der dem Spiel eine neue Dynamik gab. In der Folge begegneten sich beide Teams weitgehend auf Augenhöhe, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können. Viele Zweikämpfe, viele Unterbrechungen, aber nur wenige klare Torchancen prägten die Schlussphase, in der beiden Mannschaften die letzte Präzision fehlte.
Trainer Nico Brehm fand nach Abpfiff treffende Worte für das Geschehen und die Gefühlslage: „Wir trennen uns im Duell mit der U23 von Eichede mit einem 1:1-Unentschieden. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, sodass das Remis am Ende leistungsgerecht ist.“
Gleichzeitig machte er deutlich, warum sich dieser Punkt nicht wie ein Erfolg anfühlt:
„Dennoch hilft der Punkt weder uns noch Eichede im weiteren Saisonverlauf wirklich weiter.“
Damit bleibt die Situation im Tabellenkeller nahezu unverändert. Der FC Fetih-Kisdorf verharrt auf Rang 15, der SV Eichede II direkt dahinter – ein Ergebnis, das den Druck auf beide Teams eher erhöht als mindert und einmal mehr zeigt, wie schwer es aktuell ist, sich für den eigenen Aufwand zu belohnen.
FC Fetih-Kisdorf – SV Eichede II 1:1
FC Fetih-Kisdorf: Janis Maximilian Wohlert, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Tobias Caro (56. Thilo Albrecht), Lasse Drews, Marco Möller, Mustafa Dikdere, Michael Brehm, Jonas Rübner (46. Konstantin Korella), Lennart Iven Hoee (79. Leon-Pascal Bankert) - Trainer: Nico Brehm
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Peer-Maurice Ehlers, Matteo David Morello (74. Nick Henry Tonder), Nico Fischer, Lucas Irmler, Tamo Clausen, Justin Krüger, Jens Nicolas Wollesen, Linus Schürfeld (85. Alik Himmelspach), Jan Bojarinow (74. Torge Leo Facklam) - Co-Trainer: Christian Hack
Schiedsrichter: Mats Casper Stahlberg
Tore: 1:0 Mustafa Dikdere (43.), 1:1 Linus Schürfeld (56.)