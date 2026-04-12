Remis ohne Befreiungsschlag für Dornbreite FC Dornbreite Lübeck und TSV Lägerdorf teilen sich die Punkte von ck · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Nach Rückstand zur Pause zeigt der FC Dornbreite Lübeck Moral und gleicht gegen den TSV Lägerdorf aus. Doch trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten bleibt es beim 1:1 – ein Ergebnis, mit dem nicht jeder zufrieden ist.

Der FC Dornbreite Lübeck hat im Heimspiel gegen den TSV Lägerdorf zumindest einen kleinen Schritt aus der Negativspirale gemacht, verpasste beim 1:1 aber den erhofften Heimsieg. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste vor allem im ersten Durchgang die klareren Aktionen für sich verbuchten. Die Mannschaft von Trainer Michael Blume startete zielstrebig und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Immer wieder rückte dabei Nico Heyden in den Mittelpunkt, der mit starken Paraden einen frühen Rückstand verhinderte. „Dem gegnerischen Torhüter brennen die Handschuhe. Der war wirklich gut drauf“, lobte Blume den Dornbreiter Schlussmann. Kurz vor der Pause fiel dann dennoch das verdiente 0:1: Albion Krasniqi traf per direktem Freistoß (45.).

Messina gleicht aus – Chancen bleiben ungenutzt Nach dem Seitenwechsel stellte Dornbreite um – und kam schnell zurück in die Partie. In der 54. Minute profitierte Gianluca Jay Messina von einer unübersichtlichen Situation nach einer Hereingabe, die vom Wind an den Pfosten getragen wurde, und staubte zum 1:1 ab. „Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Den Punkt nehmen wir gerne mit, müssen aber irgendwann auch mal dreifach punkten“, ordnete Sascha Strehlau das Ergebnis ein. In der Folge brauchte Lägerdorf etwas, um wieder Zugriff zu bekommen, ließ dann aber weitere Möglichkeiten liegen. „Eigentlich musst du 3:0 führen“, haderte Blume mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. So blieb es beim Remis, das aus Sicht der Gäste zu wenig, für Dornbreite zumindest ein kleiner Schritt ist – auch wenn der ersehnte Sieg erneut ausblieb.