Remis nach Rückstand: Eintracht belohnt sich spät gegen Hertha Max Marie trifft in Überzahl – Löwen holen wichtigen Punkt im Abstiegskampf von red · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser

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Eintracht Braunschweig hat sich am 30. Spieltag ein 1:1-Unentschieden gegen Hertha BSC erkämpft. Vor 22.861 Zuschauern im EINTRACHT-STADION liefen die Blau-Gelben lange einem frühen Rückstand hinterher, ehe Max Marie in Überzahl den verdienten Ausgleich erzielte. Damit sicherte sich die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka einen wichtigen Zähler im engen Tabellenkeller.

Früher Rückschlag trotz ordentlichem Beginn Die Eintracht startete engagiert in die Partie und suchte früh den Weg nach vorne. Doch nach elf Minuten folgte der erste Dämpfer: Nach einem Foul von Torhüter Thorben Hoffmann an Luca Schuler zeigte Schiedsrichter Patrick Alt auf den Punkt. Hoffmann parierte den Strafstoß von Fabian Reese zunächst stark, war im Nachschuss jedoch geschlagen – 0:1. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Die Braunschweiger bemühten sich um Spielkontrolle, fanden gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nur schwer klare Abschlüsse. Auf der anderen Seite blieb Hertha gefährlich, ließ durch Schuler sogar das mögliche 0:2 am Pfosten liegen (34.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht spürbar den Druck. Vor allem Lino Tempelmann, erstmals wieder in der Startelf, hatte mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Doch entweder fehlten Zentimeter oder Hertha-Keeper Tjark Ernst war zur Stelle. Auch die Gäste blieben über Umschaltsituationen gefährlich, doch insgesamt gewann Braunschweig zunehmend die Kontrolle. Die Partie kippte endgültig in der 73. Minute: Nach VAR-Eingriff wurde Kennet Eichhorn wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz gestellt – die Eintracht fortan in Überzahl.