Remis nach Drei-Tore-Rückstand – Raisting gelingt Aufholjagd

Raisting – Es war ein weiterer Auftritt des SV Raisting, der für seinen Trainer ein Rätsel war. Was ist nur passiert mit seiner Vorstellung vom Fußball, fragte sich Johannes Franz nach dem 3:3 (2:3) im Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing. „Mit der defensiven Sorglosigkeit kann ich mich nicht identifizieren. Das ist nicht meine Spielweise und Handschrift“, hielt der Trainer der Raistinger Fußballer fest. Die Gegentore 17 bis 19 dieser Saison beschäftigten den Coach mindestens genauso sehr wie die Aufholjagd seiner Mannen. Einen schier aussichtslosen 0:3-Rückstand bogen sie um und sicherten wenigstens noch einen Punkt. Wobei auch dieses Ergebnis nicht zur Besserung der Stimmung beitrug. „Keiner ist in mordsmäßiger Feierlaune“, sagte Franz. Viel mehr ärgerten sich die Gastgeber über ein weiteres Spiel, das doch mehr an Ertrag hätte hergeben können.

Schön langsam gehen Franz die Ideen aus, wie sich der SVR defensiv festigen lässt. „Das Spiel kannst und musst du gewinnen, wenn du seriös verteidigst“, betonte der Coach. Doch abermals waren mit einer schwindeligen Aktion die Bemühungen weggewischt. Nach neun Minuten, in denen wirklich nichts auf einen Treffer des Gäste hindeutete, passierte ein langer Ball die Mittellinie – und blöderweise auch noch die gesamte Raistinger Abwehr. Eine Erklärung: unmöglich. Der Effekt: „Alles an Selbstvertrauen, Mut und Überzeugung war weg“, merkte Johannes Franz an. Auf dem Platz stand ein Team, das plötzlich wieder die grauenhaften Erlebnisse der ersten vier Wochen abspielte und sich weiter selbst traumatisierte. Innerhalb der nächsten 30 Minuten hieß es 0:3 und ein Debakel stand bevor.

Raistings großes Glück war der Gegner. Jung, talentiert, aber höchst unerfahren in Sachen „Männer-Fußball“. Ohne dem Gegner irgendwas unterstellen zu wollen, mutmaßte Franz: „Ich kann mir das nur mit Überheblichkeit erklären. Die kann sich einschleichen bei einer ganz jungen Mannschaft.“ Etwas anderes ergab keinen Sinn – oder warum sonst hätte Obermenzing in den Selbstzerstörungsmodus schalten sollen. „Naiv und fehleranfällig“, so beschrieb der SVR-Trainer den Gegner. Von einem Moment auf den anderen erinnerte der SV Waldeck die Raistinger an sich selbst. Frederik Specht stand gleich zweimal allein vor dem Tor und zeigte seinen Lernwillen. Während er in früheren Partien ähnliche Szenen ausgelassen hatte, verlud er gleich zweimal den Torhüter, traf doppelt und ermöglichte Raisting so eine Aufholjagd.

Nach der Pause breitete sich ein anderes Spiel aus. Der SVR riskierte alles, verteidigte offensiv nach vorn – und kassierte kurioserweise mit diesem Ansatz kein weiteres Gegentor. Das war natürlich auch auf Obermenzings sorglosen Umgang mit seinen Chancen zu schieben. Trotzdem hielt die Raistinger Defensive in Hälfte zwei dicht. „Mit Sicherheit Glück, dass wir nicht das vierte gekriegt haben“, sagte Hannes Franz. Angesichts von dermaßen wenig Dusel in dieser Saison nahm er’s gerne mit. Der Ausgleich fiel so noch rechtzeitig. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zog Florian Flath im Anschluss an eine Ecke aus dem Rückraum ab, traf den Ball mit voller Wucht – 3:3. „Ein brutaler Strahl“, schwärmte sein Coach. Vor allem für den Außenspieler freute es ihn nach Wochen voller Arbeit und eines irren Laufpensums, aber wenig Glück im Abschluss – bis zum gestrigen Sonntag.