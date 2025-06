Remis mit Gelbe-Karten-Kuriosum: Peiting II müht sich gegen Erpfting ab

„Mit dem Ergebnis müssen wir leben“, grummelte Stober nach der über weite Strecken blutleeren Vorstellung seiner Elf gegen extrem lauffreudige Erpftinger. „Der letzte Ball war oft zu schlampig gespielt“, monierte Stober mit Blick auf die geringe Anzahl an Torchancen. Immerhin: „Die Abwehr stand ganz gut.“

Vor gut 300 Zuschauern verzeichneten die in guter Besetzung angetreten Peitinger die erste Möglichkeit: Der Kopfball von Korbinian Kechele (6.) wurde geblockt, den Nachschuss setzte Andreas Huber weit über den Kasten. Die Gäste versteckten sich in der Folge aber nicht. Nach einem Einwurf zeigte sich die TSV-Abwehr nicht im Bilde. Von der Grundlinie aus landete der Ball bei Valentin Abröll (18.), der abgeklärt zum 1:0 vollendete. „Mit Rückstand kennen wir uns aus“, nahm Stober den Gegentreffer relativ gelassen hin. Kechele (20.) gab mit einem Kopfball, der knapp über die Latte ging, auch gleich ein Lebenszeichen der Hausherren. Danach häuften sich bei den Peitinger jedoch die Ungenauigkeiten und auch die langen Bälle fanden auf dem rutschigen Geläuf keine Abnehmer. Bis zur Pause kam so nur noch Christoph Eberle (29.) mit einem abgefälschten Distanzschuss zu einer Möglichkeit.

Gelbe-Karten-Kuriosum kurz vor der Pause –