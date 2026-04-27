Remis mit Folgen

Ein 1:1, das die Spitze verschiebt.
Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat im Titelrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den TSV Bemerode kam der bisherige Tabellenführer am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus und musste die Spitzenposition an die SG 74 Hannover abgeben – bei allerdings einem Spiel weniger.
Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Niklas Mauer in Führung und setzten damit den ersten markanten Akzent der Partie. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II antwortete nach der Pause: Patrick Neuhaus erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, der zugleich den Endstand markierte.
Für TSV Bemerode ist es nach dem Sieg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren ein weiterer Punktgewinn gegen ein Team aus der Spitzengruppe. Während SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit nun 56 Punkten auf Rang zwei zurückfällt, bleibt TSV Bemerode im Mittelfeld der Liga.
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Bemerode 1:1
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Maximilian Runge (92. Tibor Strutzke), Finn Beeneken, Nico Schleif, Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Ahmed Khaldi (86. Torben Tepper), Chris Treppschuh, Patrick Neuhaus (92. Jeremy Lee Finsel), Benedict Rahaus, Leon Scholochow (80. Hakim Ahmed Hikmat) - Trainer: Darijan Vlaski
TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Philipp Kreye, Niklas Mauer, Luca-Elias Wild (61. Leonard Bült), Josef Flink, Jasper Kernchen, Michel Hagen (20. Elias-David-Ben Jaksch), Florian Niebuhr (68. Paul Götting), David Jonathan Oduneye, Alan Coleman (86. Norrie Jackie Coleman) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies
Schiedsrichter: Larissa Kühl (Einum)
Tore: 0:1 Niklas Mauer (37.), 1:1 Patrick Neuhaus (58.)