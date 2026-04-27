Remis mit Folgen

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Niklas Mauer in Führung und setzten damit den ersten markanten Akzent der Partie. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II antwortete nach der Pause: Patrick Neuhaus erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, der zugleich den Endstand markierte.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat im Titelrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den TSV Bemerode kam der bisherige Tabellenführer am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus und musste die Spitzenposition an die SG 74 Hannover abgeben – bei allerdings einem Spiel weniger.

Für TSV Bemerode ist es nach dem Sieg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren ein weiterer Punktgewinn gegen ein Team aus der Spitzengruppe. Während SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit nun 56 Punkten auf Rang zwei zurückfällt, bleibt TSV Bemerode im Mittelfeld der Liga.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Bemerode 1:1

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Maximilian Runge (92. Tibor Strutzke), Finn Beeneken, Nico Schleif, Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Ahmed Khaldi (86. Torben Tepper), Chris Treppschuh, Patrick Neuhaus (92. Jeremy Lee Finsel), Benedict Rahaus, Leon Scholochow (80. Hakim Ahmed Hikmat) - Trainer: Darijan Vlaski

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Philipp Kreye, Niklas Mauer, Luca-Elias Wild (61. Leonard Bült), Josef Flink, Jasper Kernchen, Michel Hagen (20. Elias-David-Ben Jaksch), Florian Niebuhr (68. Paul Götting), David Jonathan Oduneye, Alan Coleman (86. Norrie Jackie Coleman) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

Schiedsrichter: Larissa Kühl (Einum)

Tore: 0:1 Niklas Mauer (37.), 1:1 Patrick Neuhaus (58.)