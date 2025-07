Remis mit Charakter: BSV Rehden zeigt Reaktion beim 2:2 in Bremen

Nur einen Tag nach dem durchwachsenen Blitzturnier in Wetschen hat der BSV Rehden eine klare Reaktion gezeigt: Beim ambitionierten Regionalligisten Bremer SV erkämpfte sich die Elf von Trainer Kristian Arambasic am Sonntag ein verdientes 2:2-Unentschieden und präsentierte sich in vielen Bereichen deutlich verbessert.