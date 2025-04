Remis macht Aufstiegshoffnung zunichte

Unterpfaffenhofen und Maisach müssen sich mit einem 1:1 zufrieden geben

Leistungsgereicht 1:1 (0:0)-Unentschieden trennten sich der SC Unterpfaffenhofen und der SC Maisach. Damit können beide Mannschaften auch die letzten Hoffnungen, sofern sie noch bestanden, auf die Aufstiegsrelegation begraben.

In der torlosen ersten Spielhälfte waren die Gastgeber das dominantere Team, doch im Abschluss einfach zu harmlos. „Das ist schon auch eine Qualitätsfrage“ moserte SCU-Coach Martin Buch. So steuerte Julian Bergen nach drei Minuten auf das Maisacher Gehäuse zu, zeigte sich im Torabschluss aber letztlich zu unentschlossen. Nach einer halben Stunde verhinderte Maisachs Schlussmann Michael Pfützner mit einer Monsterparade die sichere SCU-Führung durch Bergen.

Nach Wiederbeginn beteiligten sich dann auch die Gäste am Spiel. Diesmal war es SCU-Keeper Florian Böhme, der in höchster Not gegen Maisachs Torjäger Mica Oppmann rettete (50.). Innerhalb weniger Minuten stand dann dreimal SCM-Oldie Kelvin Gomez im Mittelpunkt des Geschehens. In der 59. Minute scheiterte der 35-Jährige an Böhme, eine Minute später segelte ein Distanzschuss knapp am SCU-Gehäuse vorbei. Wenige Sekunden später versuchte es Gomez dann auf eine eher plumpe Art und Weise. Doch Schiedsrichter Martin Hatzelmann (Waldram) ahndete die Schwalbe mit der Gelben Karte. Per Drehschuss gelang SCU-Joker Yannick Starck die Führung für die Hausherren. „Da haben wir uns unglücklich angestellt“, meinte Thomas Stehle. Doch der SCM-Trainer konnte sich auf seinen Torjäger Mica Oppmann verlassen. Mit seinem 14. Saisontreffer sorgte der 25-Jährige für die Punkteteilung. Für Buch jedenfalls zu wenig: „Viel Aufwand, wenig Ertrag“, lautete das Fazit des SCU-Trainers.