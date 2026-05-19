Remis kostet Ramlingen wichtige Punkte

– Foto: Lorena Pietler

Ramlingen führt zur Pause, gibt den Vorsprung in der zweiten Halbzeit aber aus der Hand. Im Rennen um Platz eins bleibt die Ausgangslage dennoch günstig.

Die Gäste gingen in der 31. Minute durch Patrick Neuhaus in Führung. Mit dem 0:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga Hannover Staffel 2 beim TuS Davenstedt wichtige Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski kam nicht über ein 1:1 hinaus und konnte damit nicht vollständig auf den deutlichen 5:1-Erfolg der SG 74 Hannover gegen die Sportfreunde Anderten reagieren.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem TuS Davenstedt der Ausgleich. Tolgahan Davran, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, traf in der 67. Minute zum 1:1-Endstand.

Weitere Treffer fielen nicht mehr. Unter der Leitung von Schiedsrichter Steffen Bosselmann aus Hannover blieb es damit bei der Punkteteilung.

Für Davenstedt bedeutet das Remis einen weiteren Punktgewinn im unteren Mittelfeld der Tabelle. Ramlingen bleibt trotz des Unentschiedens in einer aussichtsreichen Position im Aufstiegsrennen: Der Rückstand auf Tabellenführer SG 74 Hannover beträgt zwar drei Punkte, allerdings hat Ramlingen weiterhin zwei Spiele weniger absolviert und damit die Möglichkeit, bereits im kommenden Nachholspiel wieder gleichzuziehen.

TuS Davenstedt – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:1

TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Dominik Rokhlin (68. Stanislaw Schkurin), Tim Kloss, Fatih Yildizadoymaz, Fabian Pietler, Paul Lange (88. Diego Sousa-Gonzalez), Dominik Biber, Joshua Benedict Nolte (76. Darian Amin), Nic Giannini (50. Tolgahan Davran) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Maximilian Runge (83. Bajo Kabiro), Finn Beeneken, Hakim Ahmed Hikmat, Sebastian Daecke (68. Tibor Strutzke), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Ahmed Khaldi, Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (68. Torben Tepper), Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Steffen Bosselmann (Hannover)

Tore: 0:1 Patrick Neuhaus (31.), 1:1 Tolgahan Davran (67.)