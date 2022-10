Remis kein Stimmungskiller: TSV Eching weiterhin ungeschlagen Fußball-Bezirksoberliga

Die Fußballerinnen des TSV Eching spielen weiterhin eine starke Saison. Auch wenn es gegen den FC Langengeisling nicht zum Sieg reichte.

Eching – Nach einem hart umkämpften Match trennten sich der TSV Eching und der FC Langengeisling am Samstag mit 1:1 (1:1). Somit sind die Zebras-Fußballerinnen in der Bezirksoberliga weiterhin ohne Niederlage. Grund dafür ist nicht zuletzt die gute Stimmung im Team.

Zu Beginn schöpften beide Mannschaften nicht ihr volles Potenzial aus. Das Spiel gestaltete sich sehr statisch, und auch die großen Torchancen blieben aus. Aufgrund der Rivalität zwischen beiden Vereinen gestaltete sich die Partie jedoch zunehmend hitzig. „Wir sind trotzdem über weite Strecken cool geblieben“, sagte TSV-Trainer Jan Strehlow, der anfangs bei seinem Team die spielerischen Akzente vermisste. Der Führungstreffer der Langengeislingerinnen fiel dann aus einem Getümmel im Sechzehner heraus: Antonia Chowanietz schob letztendlich zum 1:0 ein (40.). Doch die Echinger Antwort folgte prompt: Nach einem Eckstoß köpfte Sandra Mederl unhaltbar und mit großer Wucht zum 1:1-Ausgleich ein (44.).

Gute Stimmung in der Mannschaft

In der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die TSV-Damen immer mehr Chancen. Die Führung auf dem Fuß hatte vor allem Paula Theis, deren Freistoß von der Torfrau aus dem Kreuzeck gefischt wurde. „Das Spiel hätte ich gerne gewonnen. Doch im Großen und Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Strehlow, der abermals von der guten Stimmung in der Mannschaft schwärmte. Noch am Vortag war das Team gemeinsam beim Bubble-Soccer.

Weiter geht es für die Echingerinnen am Sonntag, 14.30 Uhr, mit der Partie beim SV RW Überacker. Dort wollen die Zebras natürlich in der Erfolgsspur und damit in der Tabelle oben dabei bleiben. Aktuell steht die TSV-Truppe auf dem zweiten Platz.

Spielstatistik:

TSV Eching – FC Langengeisling 1:1 (1:1) Aufstellung: Schmidt – Resenscheck (72. Tsanaka), Eberling, Grund, Chudicek – Beer, S. Mederl, Hoxha (67. Schwentner) – Josephs, Theis (79. Wörl), Gmelch (46. Ermair). Tore: 0:1 Chowanietz (40.), 1:1 S. Mederl (44.). Gelbe Karte: Hoxha. Schiedsrichter: Jacek Polis. Zuschauer: 47.

