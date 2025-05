Remis kann Meisterlaune nicht verderben

Es war wohl das umjubelste Remis, das die Zweite des 1. FC Saarbrücken seit ihrer Wiederbelebung in der Kreisliga A hatte. Denn trotz des 1:1 (1:1) gegen die SG Wadrill-Sitzerath konnte auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gefeiert werden. Die Zweite des 1. FC Saatbrücken war schon vorher Meister.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken konnte sich die Feierlaune am Muttertag eigentlich nur selbst verderben. Doch auch wenn es gegen die SG Wadrill-Sitzerath am Sonntagabend nur zu einem 1:1 (1:1) reichte, kannte der Jubel um den Saarlandliga-Aufstieg keine Grenzen. Im Spiel gegen die Nordsaarländer aus Wadern konnte Vincenzo Accursio sein Team in der 19. Minute in Führung bringen. Die Gäste kamen noch vor der Pause zum Ausgleich durch Leon Schommer (41.). Da sich im zweiten Durchgang an diesem Resultat nichts änderte, blieb das FCS-Team auch im 30. Spiel ungeschlagen. "Wir wollen ohne Niederlage durch die Runde gehen, das haben wir uns durch das Remis bewahrt. Es hat sich ausgezahlt, dass wir ganz normal weiter trainiert haben und das Ergebnis deshalb bis zum Ende halten konnten", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Im Verfolgerduell setzte sich Aufsteiger SV Geislautern vor eigenem Publikum mit 2:0 (0:0) gegen den FV Bischmisheim durch. Die beiden Verfolger sind nun punktgleich, in diesem Fall würde der direkte Vergleich über den Relegationsplatz entscheiden. Da das Hinspiel 2:2 endete, wäre Geislautern nun im Vorteil.