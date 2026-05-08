Remis in Wolfsanger

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Im Abstiegskampf trennten sich die zweite Mannschaft des TSV Wolfsanger II und Eintracht Baunatal II mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. In einer insgesamt ereignisarmen Partie standen vor allem Kampf und die Vermeidung von Fehlern im Mittelpunkt.

Die Gastgeber gingen in der 32. Minute durch einen Kopfball von J. Eckel mit 1:0 in Führung. Lange hielt der Vorsprung jedoch nicht, denn nur vier Minuten später glich S. Grüneklee zum 1:1 aus. Noch vor der Pause schlug Wolfsanger erneut zurück: J. Faulstich traf in der 39. Minute per Freistoß zur 2:1-Halbzeitführung.

Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Eintracht Baunatal kam jedoch in der 67. Minute per Elfmeter durch A. Bonanno zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Weiter geht es für die Wölfe am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Derby in Ihringshausen.