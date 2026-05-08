 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Remis in Wolfsanger

TSV Wolfsanger II vs. Eintracht Baunatal II – 2:2

von Max Roth · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

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KOL Kassel
TSV Wolfsang II
Etr.Baunatal II

Im Abstiegskampf trennten sich die zweite Mannschaft des TSV Wolfsanger II und Eintracht Baunatal II mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. In einer insgesamt ereignisarmen Partie standen vor allem Kampf und die Vermeidung von Fehlern im Mittelpunkt.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang II
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal II
2
2
Abpfiff

Die Gastgeber gingen in der 32. Minute durch einen Kopfball von J. Eckel mit 1:0 in Führung. Lange hielt der Vorsprung jedoch nicht, denn nur vier Minuten später glich S. Grüneklee zum 1:1 aus. Noch vor der Pause schlug Wolfsanger erneut zurück: J. Faulstich traf in der 39. Minute per Freistoß zur 2:1-Halbzeitführung.

Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Eintracht Baunatal kam jedoch in der 67. Minute per Elfmeter durch A. Bonanno zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Weiter geht es für die Wölfe am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Derby in Ihringshausen.