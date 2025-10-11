Remis in Weiden – Ohno: „War das langweiligste Spiel“

Der FC Teutonia Weiden verpasst gegen Blau-Weiß Königsdorf den zweiten Heimsieg der Saison. Nach Führung durch einen sehenswerten Fernschuss von Gediktas und strittiger Elfmeter-Szene gelingt den Gästen spät der Ausgleich.

Am Freitagabend trennten sich der FC Teutonia Weiden und der TuS Blau-Weiß Königsdorf mit 1:1. Beide Teams boten ein intensives, aber wenig ansehnliches Mittelrheinliga-Spiel. Nach dem siebten Spieltag steht Weiden mit acht Punkten auf Rang neun, Königsdorf bleibt mit zwölf Zählern auf Platz vier.

Teutonias Sportlicher Leiter Keskin Kilic fasste das Spiel treffend zusammen: „Beide Mannschaften starteten engagiert und mit hohem Tempo in die Partie. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb die Begegnung in der ersten Halbzeit torlos.“

Distanzkracher und strittige Szene

Nach der Pause ging Weiden durch Bekir Gediktas in Führung, der in der 60. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern traf. Kurz darauf hätte Teutonia die Führung ausbauen können, doch Schiedsrichter Julius Zill blieb bei einer umstrittenen Szene stumm.

„Nach einem präzisen Zuspiel setzte sich Meik Kühnel stark durch und wurde klar in den Hacken getroffen. Der Kontakt war bis zur Trainerbank zu hören, aber der Pfiff blieb aus.“ Kilic sprach von „großem Unverständnis“ über die Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben.

„Flipper-Tor“ bringt den Ausgleich

Königsdorf blieb lange ungefährlich, nutzte aber eine Unachtsamkeit der Gastgeber eiskalt. „Nach einem Foul an Haydar Kilic im Mittelfeld warteten mehrere unserer Spieler auf den Pfiff – der blieb aus. Der Gegner nutzte die kurze Unachtsamkeit und erzielte mit etwas Glück durch ein sogenanntes Flipper-Tor das 1:1.“ Der Torschütze war Jonas Hoge, der in der 72. Minute den Ausgleich markierte. Für Teutonia das zweite Remis in Folge, während Königsdorf nach dem sechsten Punktspiel ohne Niederlage weiter oben mitmischt.

Ohno: „Das langweiligste Spiel der Saison“

TuS-Trainer Takahito Ohno zeigte sich nach dem Schlusspfiff nur bedingt zufrieden: „Aus meiner Sicht ein gerechtes Remis. Wir haben keine gute Leistung gebracht. Das war das langweiligste Spiel der Saison bisher.“

Seine Mannschaft habe zu passiv agiert: „Wir sind kein Risiko eingegangen, hatten wenige Ideen und kaum Kombinationen nach vorne. Es ergab sich vielleicht ein Torschuss in der ersten Halbzeit – mehr war es nicht.“

Nach der Weidener Führung durch Gediktas habe sein Team immerhin Charakter gezeigt: „Nach dem Rückstand haben wir den Ball erobert, schnell gespielt und den Ausgleich erzielt. Aber danach hatten beide kaum noch Chancen. Kevin Marnu hatte noch eine große Möglichkeit. Ich war nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden. Wir nehmen den Punkt mit, der am Ende große Bedeutung haben kann.“

Teutonia kämpft, Königsdorf punktet

Trotz des späten Ausgleichs zeigte sich Keskin Kilic stolz auf die Leistung seines Teams: „Viele hätten vor dem Spiel ein Unentschieden gerne unterschrieben – wir dürfen dennoch stolz auf unseren Auftritt sein.“