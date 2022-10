Remis in Wasbek

Nach dem ausbaufähigen Saisonstart der neuen Saison gastierte TSV Heiligenstedten 2 beim SV Wasbek 2.

Beide Teams holten bisher nicht viele Punkte, sodass man ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwarten konnte.

Gerrit Gutowski erzielte die Führung in der 27. Minute.

Auf beiden Seiten gab es weitere Chancen Tore zu erzielen, aber vergebens.

Mit der 1:0 Führung ging es dann auch in die Halbzeit.

In der 56. Minute dann die 2:0 Führung für die Wasbeker Jungs durch Jannik Overath.

Davon ließen sich die Heiligenstedtener aber nicht unterkriegen.

Niklas Bangert erzielte anschließend einen Doppelpack (64./69.Minute) und glich somit aus.

Weitere Chancen für den TSV konnten leider nicht genutzt werden und somit blieb es am Ende beim Endstand von 2:2.