 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Remis in Walsrode, Wietzendorf ist lachender Dritter

Spannung im Keller

von NK · Heute, 12:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernhard Gawlick

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Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

Auch im Heidekreis blieb es an der Tabellenspitze spannend. Ciwan Walsrode und Germania Walsrode trennten sich Remis, wodurch Wietzendorf der lachende Dritte wurde. Im Keller treten die Teams weiterhin auf der Stelle. Der 17. Spieltag in der Übersicht..

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
3
0
Abpfiff

Wietzendorf gewann souverän mit 3:0 gegen Buchholz und bleibt damit im Aufstiegsrennen voll dabei. Mattis Jurkowski und Esben Krumwiede sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Michel Tischer stellte im zweiten Durchgang den Endstand her. Wietzendorf bleibt nach dem dritten Sieg in Serie zwar auf Rang drei, doch mit einem Spiel weniger hat man nun die beste Ausgangsposition im Titelrennen.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
Heidmark
HeidmarkHeidmark
0
10
Abpfiff

Heidmark feierte beim Tabellenletzten einen überragenden 10:0-Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste mit mehreren Treffern früh die Weichen auf Sieg. Oskar Fricke und Laurenz-Oke Warncke trafen jeweils mehrfach, auch Toni Elias Hubert war doppelt erfolgreich. Bis zur Pause stand es bereits deutlich, im zweiten Durchgang schraubte Heidmark das Ergebnis weiter in die Höhe und setzte ein klares Statement. Die Hausherren verloren zum fünften Mal in Serie und halten nun die rote Laterne.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
0
3
Abpfiff

Viktoria Rethem setzte sich auswärts mit 3:0 bei Nordheide durch. Linus-Ilian Imbach brachte die Gäste in Führung, noch vor der Pause fiel das 2:0. In der Nachspielzeit sorgte Tim Cordes für den Schlusspunkt. Rethem gewann zum dritten Mal in Serie und festigt Rang vier. Nordheide hingegen bleibt auf einem Abstiegsplatz.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
0
0
Abpfiff

Im Topspiel zwischen Germania Walsrode und Spitzenreiter Ciwan Walsrode gab es keinen Sieger. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, konnten jedoch keine ihrer Chancen nutzen. Ciwan verteidigte damit die Tabellenführung knapp vor Germania, das weiterhin einen Punkt Rückstand hat.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SC Tewel
SC TewelTewel
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
0
0
Abpfiff

Zwischen Tewel und Benefeld-Cordingen gab es keinen Sieger. In einer insgesamt chancenarmen Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es am Ende bei einem torlosen Unentschieden blieb. Für beide Mannschaften ein Punkt, der im Tabellenkeller nur bedingt weiterhilft. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger noch mit 7:0 gewinnen.

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
16:00
Spieltext FG Fulde / Stel... - Eintracht Leine...