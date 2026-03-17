Remis in Walsrode, Wietzendorf ist lachender Dritter

– Foto: Bernhard Gawlick

Auch im Heidekreis blieb es an der Tabellenspitze spannend. Ciwan Walsrode und Germania Walsrode trennten sich Remis, wodurch Wietzendorf der lachende Dritte wurde. Im Keller treten die Teams weiterhin auf der Stelle. Der 17. Spieltag in der Übersicht..

Wietzendorf gewann souverän mit 3:0 gegen Buchholz und bleibt damit im Aufstiegsrennen voll dabei. Mattis Jurkowski und Esben Krumwiede sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Michel Tischer stellte im zweiten Durchgang den Endstand her. Wietzendorf bleibt nach dem dritten Sieg in Serie zwar auf Rang drei, doch mit einem Spiel weniger hat man nun die beste Ausgangsposition im Titelrennen.

Heidmark feierte beim Tabellenletzten einen überragenden 10:0-Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste mit mehreren Treffern früh die Weichen auf Sieg. Oskar Fricke und Laurenz-Oke Warncke trafen jeweils mehrfach, auch Toni Elias Hubert war doppelt erfolgreich. Bis zur Pause stand es bereits deutlich, im zweiten Durchgang schraubte Heidmark das Ergebnis weiter in die Höhe und setzte ein klares Statement. Die Hausherren verloren zum fünften Mal in Serie und halten nun die rote Laterne.

Viktoria Rethem setzte sich auswärts mit 3:0 bei Nordheide durch. Linus-Ilian Imbach brachte die Gäste in Führung, noch vor der Pause fiel das 2:0. In der Nachspielzeit sorgte Tim Cordes für den Schlusspunkt. Rethem gewann zum dritten Mal in Serie und festigt Rang vier. Nordheide hingegen bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Im Topspiel zwischen Germania Walsrode und Spitzenreiter Ciwan Walsrode gab es keinen Sieger. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, konnten jedoch keine ihrer Chancen nutzen. Ciwan verteidigte damit die Tabellenführung knapp vor Germania, das weiterhin einen Punkt Rückstand hat.

Zwischen Tewel und Benefeld-Cordingen gab es keinen Sieger. In einer insgesamt chancenarmen Partie neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es am Ende bei einem torlosen Unentschieden blieb. Für beide Mannschaften ein Punkt, der im Tabellenkeller nur bedingt weiterhilft. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger noch mit 7:0 gewinnen.

Spieltext FG Fulde / Stel... - Eintracht Leine...