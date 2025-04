Remis in Unterzahl

In der ersten halben Stunde geschah wenig. Steinbach hatte zwar mehr vom Spiel, die erste gute Gelegenheit resultierte jedoch aus einem Fehlpass von Markus Mendler, den Christoph Maier aufnehmen konnte und über den Torwart, jedoch auch über das Gehäuse, abschloss (35.). Keine 120 Sekunden später leitete ein sehenswertes Solo von Tim Kircher, mit anschließendem Querpass, die Führung der Hausherren ein. Christoph Maier musste den Ball nur noch ungestört zum 1:0 über die Linie drücken. Der FC Homburg reagierte seinerseits mit einer Schusschance von Manuel Kober nach einer Ecke. Der Ball verfehlte das Tor jedoch knapp (39.). In der 45. Minute hätte der TSV Steinbach Haiger die erste Hälfte mit dem zweiten Treffer krönen können, doch ein Kopfball von Aaron Manu wurde durch den Keeper noch gegen den Pfosten gelenkt, von wo der Ball ins Feld zurück sprang und geklärt werden konnte. Somit ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Die Hausherren setzten ihre Überlegenheit aus dem ersten Abschnitt auch in der Viertelstunde nach der Pause fort. Jonas Singer erwischte den Torwart zwar auf dem falschen Fuß, verfehlte den Kasten jedoch um einen guten Meter (51.). 180 Sekunden später brachte Eros Dacaj einen Freistoß überraschend flach in die Mitte. Justin Steinkötter tauchte vollkommen frei vor dem Schlussmann auf, traf den Ball bei dieser Riesenchance jedoch nicht. In der 61. Minute begann allerdings die zweite Phase dieser Begegnung. Der FC Homburg tauchte in Person von David Hummel frei vor Jesper Heim auf. Hier schoss der Stürmer jedoch gegen die Latte. Wenig später ging jener David Hummel nach einem Zweikampf mit Aaron Manu zu Boden. Der Schiedsrichter sah den Steinbacher Verteidiger als letzten Mann seines Teams und zeigte umgehend die Rote Karte. Während Hüsni Tahiri diese Entscheidung auf der folgenden Pressekonferenz stark kritisierte, riss der FCH das Heft das Handelns nun fest in seine Hand. In Überzahl und einen Tag länger erholt, dominierten die Grün-Weißen in der Folge das Geschehen. Steinbach stemmte sich mit allen Mann dagegen. In der 74. Minute nahm Markus Mendler eine Flanke auf den zweiten Pfosten volley. Sein Abschluss touchierte noch die Oberkante der Latte. Während auf beiden Seiten gute Kopfballgelegenheiten von Dominic Volkmer und David Hummel wegen Abseitsstellungen abgepfiffen wurden, kamen die Homburger zwischen der 82. und 89. Minute zu drei Großchancen und zum Ausgleichstreffer. Tim Steinmetz setzte einen Schlenzer aus gut 17 Metern knapp links vorbei (82.), Benjamin Kirchhoff köpfte Zentimeter neben das Tor (87.) und beim Schuss von Mart Ristl zeigte Jesper Heim sein ganzes Können (89.). Den Auswärtszähler rettete David Hummel seinen Mannen in der 84. Minute. Der eingewechselte Nicolas Jörg hatte präzise auf den zweiten Pfosten geflankt und Hummel aus wenigen Metern unhaltbar eingeköpft.