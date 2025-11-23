Remis in Trebbin, ein Torfestival in Lübben und Erkner lebt

Die Fortsetzung des 12. Spieltags bot alles, was die Landesliga Süd ausmacht: späte Treffer, wilde Wendungen, bittere Rückschläge und wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Während Trebbin und Eisenhüttenstadt ein spektakuläres Remis lieferten, feierte Lübben seinen zweiten Saisonsieg – und Erkner meldete sich mit einem Befreiungsschlag zurück.

VfB 1921 Krieschow II hat seine starke Form bestätigt und im Duell gegen die offensivstarke SG Phönix Wildau 95 einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren. Nach einem zähen ersten Durchgang nahm die Partie nach der Pause spürbar Fahrt auf. Wildau setzte das erste Ausrufezeichen, als Ronny Brendel in der 59. Minute die Gäste in Führung brachte. Doch Krieschow antwortete. Sven Konzack traf in der 75. Minute zum Ausgleich und leitete die Wende ein. Nur acht Minuten später sorgte Janis Kamke mit seinem Treffer für die Entscheidung. In einer Phase, in der Wildau auf den Lucky Punch drängte, bewies Krieschow II die nötige Cleverness im Abschluss. ---

Der SV Frankonia Wernsdorf meldete sich eindrucksvoll zurück. Beim 3:0-Heimerfolg gegen SV Döbern zeigte die Mannschaft eine der geschlossensten Leistungen dieser Saison. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Hälfte brach Gordon Teichert gleich doppelt den Bann. In der 47. Minute traf er zur Führung, nur zehn Minuten später erhöhte er in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer. Als Döbern seinen Rhythmus verlor, setzte Patrick Jahn in der 65. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. ---

Im Topspiel feierte der SV Victoria Seelow einen überzeugenden 3:0-Sieg über den bisherigen Tabellendritten 1. FC Guben. In einer Partie mit hohem Tempo und vielen intensiven Duellen setzte Seelow die entscheidenden Akzente. Till Schubert brachte sein Team in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Molapo Tshimega Reabetsoe in der 78. Minute für das richtungsweisende 2:0. Den Schlusspunkt setzte Piotr Rymar in der 88. Minute. ---

Der VfB Trebbin und der FC Eisenhüttenstadt trennten sich in einem emotionalen Schlagabtausch 3:3. Das Spiel begann mit einem frühen Paukenschlag: Paul Göring verwandelte in der 9. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Doch Eisenhüttenstadt antwortete sofort und drehte die Partie mit zwei Treffern von Martin Mangabo Ongori in der 15. und 23. Minute. Trebbin blieb standhaft und wurde kurz vor dem Pausenpfiff belohnt: Paul Göring glich in der 45. Minute mit seinem zweiten Treffer aus – ein psychologisch wichtiger Moment. Nach Wiederbeginn setzte Junior Fofana in der 65. Minute das 3:2, doch Eisenhüttenstadt fand erneut die passende Antwort: Danny Grünberg traf in der 71. Minute zum 3:3-Endstand. Ein Remis, das beiden hilft – aber keinem wirklich reicht. ---

Ein Spiel voller Emotionen und sieben Tore: SV Grün-Weiß Lübben hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren – und das nach einer wahren Achterbahnfahrt. Jonas Bergan eröffnete die Partie bereits in der 5. Minute mit dem 1:0, Lucas Ballnow erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Doch nach der Pause meldete sich Großziethen zurück: Danilo Larysch verkürzte in der 64. Minute, doch Bergan stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Großziethen bäumte sich auf: Benedikt Jenkins traf in der 79. Minute zum 3:2. Doch Lübben wehrte sich, Philipp Stiller erhöhte in der 87. Minute auf 4:2. Der Anschlusstreffer von Jan Lindner in der 90.+2 Minute änderte nichts mehr – Lübben ist Drittletzter. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

In einem intensiven und weitgehend ausgeglichenen Duell trennten sich der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg und SV Wacker 09 Ströbitz mit einem 1:1. Tom Valentin brachte Ströbitz in der 45. Minute noch vor der Pause in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte in der 56. Minute, als Tobias Schumann zum 1:1 traf. Beide Mannschaften suchten den Siegtreffer, doch trotz zahlreicher Zweikämpfe und hoher Laufbereitschaft blieb es beim Remis. ---