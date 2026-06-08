Remis in Tonndorf - Oberweimar spielt 2:2

– Foto: VFB Oberweimar

In einem turbulenten Spiel holten unsere Herren bei starken Tonndorfern letztlich nach Rückstand noch einen Punkt und bleiben zum letzten Spieltag der Saison immer noch ungeschlagen. Nach früher Führung (13.) - Ole Hoffmann wurde vom gegnerischen Keeper zu Fall gebracht und Carstens netzte per Elfmeter ein - mussten sowohl Richard Herzog, als auch Tim Carstens schon in den ersten zwanzig Minuten verletzungsbedingt raus. Tonndorf kam dann nach einer Ecke und Unachtsamkeit der Defensive des VfB zum Ausgleich (30.). Der VfB agierte dominant, hatte deutliche Spielanteile, zahlreiche Ecken, doch die Gastgeber waren im Umschaltspiel immer gefährlich. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drückte der VfB erneut, doch nach einem eigenen Freistoß am 16er der Gastgeber, entstand eine Kontersituation, welche Tonndorf eiskalt nutzte - 1:2 (49.). Unsere Herren wollten das Ergebnis unbedingt korrigieren, spielten immer weiter mutig nach vorne und hatten zahlreiche Chancen. Doch auch Tonndorf traf nach Kontern noch zwei Mal die Latte bzw. rettete Bülling einmal mit einer Glanztat. Nach einem schönen Spielzug und Vorlage von Ludwig Herzog war es dann Damien Menzel, der satt links unten einschoss - 2:2 (60.). Weitere Angriffe und Abschlüsse folgten, doch sollte der Ball nicht noch mal im Tor landen. Beide Teams kämpften aufopferungsvoll und wollten die drei Punkte. Aufregung gab es in der letzten Minute nochmal, als Ole Hoffmann erneut vom Keeper umgerannt wurde, doch ein weiterer Elfmeter verwehrt blieb.