Remis in Starnberg/Söcking und Erling-Andechs – TSV Feldafing holt wichtigen Sieg Kreisklasse 3 von Kilian Drexl · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Die SG Starnberg/Söcking kam gegen den SC Pöcking-Possenhofen nicht über ein torloses Remis hinaus. (Archivfoto) – Foto: Tamara Rabuser

Der SC Pöcking-Possenhofen trotzt der SG Starnberg/Söcking einen Punkt ab. Der TSV Feldafing setzt sich von den Abstiegsplätzen ab.

SG Starnberg/Söcking – SC Pöcking-Possenhofen⇥0:0 Gestern, 14:00 Uhr SG Söcking/Starnberg SG Söcking/Starnberg SC Pöcking-Possenhofen SC Pöcking 0 0 Abpfiff „Wir haben die Sprüche der letzten Jahre nicht vergessen“, sagt Sascha Grießhammer, Co-Trainer der SG Starnberg/Söcking. Über lange Zeit hinweg hatte der SC Pöcking-Possenhofen sportlich die Nase vorn gegenüber dem Nachbarn aus der Kreisstadt. Während die Grün-Weißen konstant in der Bezirks- oder Kreisliga verkehrten, war die FT Starnberg 09 gemeinsam als Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking mit einem Neuaufbau in den sogenannten Buchstabenligen beschäftigt. Genau deshalb hätte der Kreisklassen-Aufsteiger auch gerne das Derby am Sonntag – wie schon das erste Duell seit über zehn Jahren in der Hinrunde (6:1) – für sich entschieden. Inzwischen scheinen sich die Kräfteverhältnisse grundlegend umgekehrt zu haben. Während die SGSS als Tabellenführer den Durchmarsch in die Kreisliga anstrebt, kämpft der SCPP im Keller um das blanke Überleben. Das torlose Remis auf fremdem Boden wertet Pöckings Trainer Daniel Flath daher als Erfolg: „Damit hätten wahrscheinlich nicht viele gerechnet. Wir wollten nicht verlieren, und dieser Punkt kann am Ende noch ganz wichtig werden.“

Die Gäste setzten von Beginn an auf defensive Stabilität und Kompaktheit, was die Starnberger zunehmend zu zermürben schien. Der Favorit fand kein Gegenmittel – und die spärlich vorhandenen Möglichkeiten konnten die Starnberger nicht final ausspielen. „Es war klar, dass sie sehr tief stehen und es über lange Bälle versuchen werden. Wir waren leider zu ungenau“, erklärte Grießhammer. Auch im zweiten Durchgang blieb der Pöckinger Abwehrriegel diszipliniert und hielt gegen die mit Abstand beste Offensive der Liga die Null – das war zuvor noch keinem Team in dieser Spielzeit gelungen. Ein Sonderlob richtete Flath an AH-Aushilfe Stefan Wache, der in Abwesenheit von Leopold Anzill und Afonso Vitorino die Position im defensiven Mittelfeld übernahm. In der Schlussphase setzten die Pöckinger dann sogar fast noch den überraschenden Lucky Punch, doch SGSS-Schlussmann Luis Horn kratzte einen Abschluss von Clemens Link sensationell aus dem Winkel. TSV Erling-Andechs – SV Raisting II ⇥4:4 (1:1) Tore: 1:0 Wohlmuth (7.), 1:1, 1:2 Bergmann (45.+2, 50.), 1:3 Stechele (53.), 2:3 Le. Metz (62.), 2:4 Bergmann (67.), 3:4 Basic (72.), 4:4 Putz (81.) – Bes. Vorkommnis: Erlings Torhüter Brennauer hält Foulelfmeter (65.)

Ein Punkt gegen ersatzgeschwächte Raistinger wirkt im Abstiegskampf fast schon zu wenig für die Fußballer des TSV Erling-Andechs. So ordnete am Sonntag zumindest Spielertrainer Kevin Enzi das Resultat gegen die Reservemannschaft seines Ex-Klubs ein. „In dieser Verfassung hätten wir sie schlagen müssen, besonders in einem Heimspiel. Leider haben wir uns wieder schmerzhafte Fehler geleistet“, sagte der Coach. Die Erlinger blieben zum vierten Mal in Folge sieglos, obwohl Stefan Wohlmuth mit seinem Führungstreffer nach sieben Minuten für den perfekten Start sorgte. „Danach sind wir aber plötzlich hektisch und überhastet geworden“, bemängelte Enzi. So glichen die Raistinger kurz vor der Pause aus und drehten das Resultat nach dem Seitenwechsel auf 3:1. Einen Sahnetag erwischte Enzis ehemaliger Raistinger Mitspieler Ben Bergmann, der einen sehenswerten Dreierpack schnürte. Zum erneuten Wendepunkt der Partie trugen dann Leo Metz’ direkt verwandelter Freistoß und ein gehaltener Strafstoß von Erlings Schlussmann Kilian Brennauer bei. So bewiesen die Gastgeber auch nach dem vierten Gegentreffer noch Moral. Kenan Basic und Florian Putz, der anschließend sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß hatte, glichen zum 4:4-Endstand aus. TSV Feldafing – SG Oberau/Farchant ⇥3:1 (1:1) Tore: 1:0 Kreißl (14.), 1:1 Wagner (21.), 2:1 Hofmann (51.), 3:1 Dreesen (73.) – Zeitstrafe: Wolter/Feldafing (80., taktisches Foul)