Remis in Schwabmünchen: Schwaig verspielt Führung beim Schlusslicht Bayernliga von Rainer Hellinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Schwaig verpasste den Sieg in Schwabmünchen. – Foto: Walter Brugger

Der FC Schwaig hat beim TSV Schwabmünchen nach zehn Minuten bereits 2:0 geführt. Doch Schiedsrichter Felix Haggenmüller entschied zweimal auf Elfmeter für die Gastgeber.

Mit einem 2:2-Unentschieden im Gepäck kehrte der FC Schwaig am Dienstagabend von seinem Gastspiel beim TSV Schwabmünchen zurück und holte damit den neunten Punkt im sechsten Spiel. Richtig zufrieden war damit aber niemand, hatte man doch bereits 2:0 geführt, ehe zwei Elfmeter für die Gastgeber die Partie kippten. Im zweiten Spiel der Englischen Woche brachte Chefcoach Christian Donbeck drei neue Spieler in die Startelf. Linus Hesch, Florian Pflügler und Lennox Gürsoy begannen, Tobi Jell, Sebastian Hofmaier und Leon Roth nahmen zunächst auf der Bank Platz. Und Schwaig startete bärenstark. Gerade mal zwei Minuten waren gespielt, als Gürsoy Robert Rohrhirsch auf dem linken Flügel bediente. Der spielte direkt auf Raffi Ascher, der die Kugel im Strafraum abtropfen ließ. Gürsoy wartete aber einen Tick zu lange, statt aus 16 Metern direkt abzuziehen.

Besser machte er es in der 8. Minute, als er einen schönen Pass von Vincent Sommer direkt nahm und aus 16 Metern den langen Pfosten anvisierte. Torwart Lasse Holthuis konnte nur noch abklatschen, und Ascher staubte aus sechs Metern in Torjägermanier zur frühen Führung ab. Schwaig blieb am Drücker: Bei strömendem Regen setzte Rohrhirsch den mitgelaufenen Sebastian Gebhart in Szene, der in den Strafraum eindrang und uneigennützig querlegte. Am langen Pfosten wartete Hesch, der die Kugel aus sechs Metern zum 2:0 einschob (10.). Schwaig zog sich mit der Führung im Rücken zurück, die Gastgeber wurden offensiver. Nach einer weiten Flanke von Matthias Moser kam Philipp Boyer am Strafraum zum Abschluss, aber Pflügler konnte noch abblocken. Die nächste Chance hatte Lucas Kusterer, der nach einem Eckball abschloss. Doch die Schwaiger Hintermannschaft klärte.