Remis in Sandhausen: Ein Punkt, der Haching nicht hilft

Der Klassenerhalt gerät außer Sichtweite: Heiko Herrlich, Trainer des Drittliga-Schlusslichts Unterhaching.

SpVgg kommt beim formschwachen SV Sandhausen nicht über ein 2:2 hinaus

Die Chance für die SpVgg Unterhaching war wieder einmal da: Doch auch im 13. Auswärtsspiel der laufenden Saison schaffte es das abgeschlagene Schlusslicht der 3. Liga nicht, den lange ersehnten ersten Erfolg nach 21 erfolglosen Anläufen bei Auswärtsspielen zu feiern. Haching musste sich bei den formschwachen Baden-Württembergern mit einem 2:2 (1:0) zufriedengeben. Dabei war ebenso wie in einigen Hachinger Spielen der jüngsten Vergangenheit auch diesmal wieder die Chance auf die lange ersehnte Trendwende da. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl benutzte im Gespräch mit MagentaSport bereits vor dem Anpfiff den ernüchternden Begriff „Realismus“ zu den sehr geringen Hachinger Restchancen auf den Klassenerhalt. „Wir haben die 50-zu-50-Spiele nie auf unsere Seite gezogen. Man muss sich an der eigenen Nase fassen“, so Schwabl.

Mit seinem skeptischen Zukunftsszenario sollte Schwabl auch für die Partie vor 3427 Zuschauern im Sandhauser Stadion am Hardtwald Recht behalten. Trotz einer ordentlichen Vorstellung mit mehreren guten Chancen zu einem Sieg in der Schlussphase reichte es gegen die zuvor dreimal in Serie unterlegenen Sandhauser Mannschaft abermals nicht zu einem Auswärtssieg. Nachdem Hachings Manuel Stiefler zunächst mit einem Kopfball am gut aufgelegten Ex-1860-Schlussmann David Richter in Reihen des SVS gescheitert war (4.), spielten sich auf der Gegenseite die Platzherren die erste gute Möglichkeit heraus. Sebastian Stolze verfehlte das Tor von Haching-Schlussmann Kai Eisele nur hauchdünn (10.). In Folge schlugen die im ersten Durchgang stark auf die Defensive bedachten Hachinger eiskalt zu, Leander Popp verwertete eine Flanke von Kapitän Markus Schwabl am langen Pfosten mit einem Kopfball zum 1:0 (12.). Allerdings gab dieser Ausgleich nur wenig Auftrieb, die Platzherren blieben fortan dominanter und verpassten es bis zur Pause dreimal, den Ausgleich zu erzielen (27., 41., 45.).