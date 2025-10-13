Remis in Oldenburg, Papenburg und Mühlen zuhause siegreich

Die elfte Spielrunde der Landesliga Weser-Ems wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und das Team der Stunde bleibt der Aufsteiger Eintracht Nordhorn. Mühlen gewann das Derby gegen Lohne II und Papenburg feierte einen knappen Heimsieg gegen Esens. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Mit einem knappen 1:0-Erfolg über den TuS Esens behauptete SC Blau-Weiß Papenburg seine starke Heimbilanz. Ole Eucken (45.+2) erzielte kurz vor der Pause das entscheidende Tor. Esens zeigte sich zwar bemüht, blieb aber glücklos. Die Blau-Weißen verteidigten also den Platz an der Tabellenspitze.

Ein intensives und hochwertiges Spiel endete zwischen dem VfL Oldenburg und dem FC Schüttorf 09 mit 1:1. Sam Martron (73., Foulelfmeter) brachte die Gäste in Führung, doch Diego Raykov (87.) rettete Oldenburg spät den Punkt. Beide Teams zeigten viel Kampfgeist, ließen aber mehrere gute Chancen ungenutzt. Schüttorf rutschte auf Platz drei, bleibt aber nur zwei Zähler hinter Papenburg auf der eins.

Mit einer starken Offensivleistung gewann der SV Bevern beim SV Brake mit 5:2. Nach frühem Rückstand durch Miklas Kunst (16.) drehten die Gäste das Spiel durch Tore von Matthis Hennig (28.), Jan Kalvelage (50.), Joshua König (57.), Finn Nolting (65.) und Andrej Homer (74.). Brakes Anschlusstreffer durch Kunst (84.) kam zu spät.

Der SV Eintracht Nordhorn drehte beim 3:2-Erfolg bei den SF Niedersachsen Vechta eine intensive Partie. Zweimal traf Christoph Hainke (7., 45.+4) für die Hausherren, doch Hedon Selishta (15., FE), Junior Seydou Kone (79.) und Joshua Michael Morgan (90.+4) sicherten Nordhorn den späten Sieg – ein echter Kraftakt des Teams von Trainer Christoph Hemlein, doch die Siegesserie hält weiter an.

Der SC Melle 03 hat das Freitagabendspiel gegen den VfR Voxtrup nach Rückstand mit 3:1 gewonnen. Zwar brachte Moritz Wisniewski (30.) die Gäste in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehten Maurice Poerschke (65.), Tommy Claushallmann (67.) und Dustin Jung (85.) das Spiel. Melle nutzte die zweite Hälfte konsequent, während Voxtrup nach dem Ausgleich den Faden verlor. Es bleibt also dabei, dass Melle am liebsten gegen Voxtrup gewinnt.

Der SV Grün-Weiß Firrel setzte sich mit 3:1 gegen den TV Dinklage durch und bleibt auf heimischem Rasen in guter Form. Nach Treffern von Julian Bennert (24.), Oussama Marmouk (59.) und Steffen Busemann (88.) war der Sieg verdient. Für Dinklage traf Bastian Dödtmann (28.) zwischenzeitlich zum Ausgleich, doch am Ende fehlte die Durchschlagskraft gegen robuste Gastgeber. Für Dinklage war es bereits die dritte Auswärtsniederlage.

Der BV Garrel besiegte den SV Vorwärts Nordhorn mit 2:0 und zeigte dabei eine konzentrierte Leistung. Jan-Ole Rahenbrock (68.) und Gerrit Ideler (88.) sorgten für die Treffer, während Nordhorn durch eine Gelb-Rote Karte für Leon Harms-Ensink (81.) geschwächt war. Garrel sprang nach dem fünften Heimsieg auf Platz vier hervor.