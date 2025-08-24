Remis in Nieste!

Heute trennten wir uns in einem umkämpften Auswärtsspiel mit einem 1:1-Unentschieden von Tuspo Nieste.
In der ersten Halbzeit bestimmten wir klar das Spielgeschehen und drängten den Gegner tief in die eigene Hälfte einzig das Tor fehlte, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel kam Nieste stärker auf und erhöhte den Druck. Unser Keeper Mehmet bewahrte uns mit zwei sensationellen Paraden vor einem Rückstand. In der 50. Minute gelang es Tuspo dennoch, nach einer Ecke das 1:0 zu erzielen.
Doch unser Team ließ sich nicht hängen. In der 78. Minute wurde Emre Bicer im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Yunus Emre Ulaş eiskalt zum verdienten Ausgleich.
Am Ende nehmen wir einen wichtigen Punkt mit und bleiben weiter ungeschlagen!