Remis in Nieste!

Heute trennten wir uns in einem umkämpften Auswärtsspiel mit einem 1:1-Unentschieden von Tuspo Nieste.

In der ersten Halbzeit bestimmten wir klar das Spielgeschehen und drängten den Gegner tief in die eigene Hälfte einzig das Tor fehlte, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.