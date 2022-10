Remis in letzter Minute: Stadtzürcher in der Nachspielzeit erfolgreich

Nazir Zulji versenkte den Ball zum 1:0 (6.). Die Pausenführung der Schaffhauser fiel knapp aus. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Nazir Zulji bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Mohamed Bangoura verkürzte für die Stadtzürcher später in der 58. Minute auf 1:2. Für die Stadtzürcher avancierte Klysman Lucas Lopes Silva zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (93.) doch noch den Ausgleich erzielte. Der FC Schaffhausen wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Zürich-City die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.