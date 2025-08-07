Remis in Lengerich: SC Baccum lässt Sieg aus der Hand gleiten

In einer umkämpften Partie zwischen dem SV Lengerich-Handrup und dem SC Baccum trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Vor rund 150 Zuschauern zeigte insbesondere der SC Baccum in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, versäumte es aber, den Sack zuzumachen. Lengerich nutzte die Nachlässigkeiten der Gäste und kam in Halbzeit zwei zurück ins Spiel. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Jonathan Tammer, an den Linien assistierten Justus Schneke und Tobias Waller.

Die Baccumer erwischten den besseren Start und setzten früh offensive Akzente. In der 23. Minute gingen sie verdient in Führung: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Peter Marx den fälligen Elfmeter zur 0:1-Führung. Nur wenig später nutzte Gen Zejnulahi einen Konter eiskalt aus (44.) – die Vorlage kam von Benjamin Kramer, der zuvor sehenswert seinen Gegenspieler aussteigen ließ. Mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gäste ging es in die Kabinen.

Lengerich kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Hausherren kämpferischer. Nach einer Ecke markierte Justus Stoll in der 54. Minute den Anschlusstreffer, bevor Simon Schäfer in der 78. Minute für den viel umjubelten Ausgleich sorgte. Baccum war zwar weiterhin bemüht, doch klare Chancen wie die Kopfballgelegenheit von Peter Marx (90.+2) oder ein Versuch von Jannik Bloom (82.) blieben ungenutzt.

Fazit

Der SC Baccum verpasste es, seine Überlegenheit aus der ersten Hälfte in drei Punkte umzuwandeln. Lengerich zeigte Moral und verdiente sich mit einer starken zweiten Halbzeit den einen Punkt.

Timon Wolters begleitete die Partie im Liveticker und hielt alle wichtigen Szenen für die Zuschauer fest.