Remis in Legefeld - Oberweimar lässt Punkte liegen

Unsere 1. Herren kam nach dem grandiosen Auftaktsieg nicht über ein 1:1 Unentschieden in Legefeld hinaus. Beide Teams traten personell dezimiert an und Legefeld beschränkte sich 90 Minuten auf verteidigen. Dies zum Leidwesen vom VfB jedoch auch mit Erfolg. Beste Möglichkeiten wurden zwar erspielt, doch vereitelte entweder der überragende Keeper oder es wurde aus kürzester Distanz neben / über das Tor geschossen.

Torhüter Wenk wurde erste Halbzeit nicht geprüft und auch in der zweiten Spielzeit kam Legefeld so gut wie kaum vor das Oberweimar Tor. Und doch waren es die Hausherren, die in Führung gingen. In der 78. Minute köpfte Triebel ins leere Tor, nachdem ein Distanzschuss an die Latte ging, zurückprallte und der Legefelder unbedrängt einlaufen konnte. Ein Schock für den VfB, welches ein Anrennen für die letzte viertel Stunde auslöste. Doch wieder waren Pfosten, Unvermögen oder der starke Keeper im Weg. In der 90. Minute war es dann Luis Peschke mit einer tollen Vorlage für Sebastian Jauß, der überlegt einschoss - 1:1. Immerhin wurde nach dem Rückschlag das Remis gerettet und doch herrschte Enttäuschung über die vielen verpassten Chancen, dieses Spiel zu entscheiden.