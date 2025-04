Remis in Jork: Bargstedt praktisch aufgestiegen

Der Tabellenführer hätte es sich in den letzten beiden Partien gegen die stark abstiegsgefährdete SV Drochtersen/Assel V und jetzt in Jork auch einfacher machen können, spielten aber jeweils nur Remis. So muss die Aufstiegsfeier und dann vermutlich auch Meisterfeier noch bis nach Ostern warten.

Außenseiter geht in Führung

Die Gastgeber waren jedenfalls mit dem Punkt zufrieden. "Hätte mir das jemand vor dem Anpfiff gesagt, hätte ich sofort unterschrieben. Nach einer 2:0-Führung schwächt die Freude aber auch ein wenig ab", sagte Jorks Coach Max Frank. Bereits nach zwei Minuten ließ Nikolaj Wörle über links seine Schnelligkeit aufblitzen. Seine Flanke verwertete Torjäger Patrick Hanke per Kopf zum 1:0. Es sollte noch besser kommen vor dem Wechsel. Als erneut Wörle durch war und flankte, lenkte Andre Meier die Kugel zum 2:0 ins eigene Netz. Die Gäste waren immer dann gefährlich, wenn sie Standards ausführen durften. "Bei Ecken und Freistößen waren sie brutal stark. Da brannte es jedesmal lichterloh bei uns im Fünfmeterraum", so Frank.

Bargstedt drückt nach dem Wechsel

So fiel dann auch der Anschlusstreffer durch einen Freistoß. Kapitän Kevin Meiers Ball aus dem Halbfeld wurde immer länger und flog an Jorkern und Bargstedtern vorbei zum 2:1. "Dass der Ausgleich nur nach einer Ecke fallen konnte, war klar", meinte der Jorker Trainer. Eine Ecke von Jan-Philipp Schaerffer verwertete Jan-Torge Wilkens per Kopf. Jetzt hätte die Partie in beide Richtungen kippen können. In der Nachspielzeit wurde ein Freistoß vom starken Niels-Ole Witt von einem Bargstedter auf der Linie geklärt und direkten Gegenzug kann Eiche noch das 2:3 machen. Kurz vorher vergab Joshua Zintel. "Insgesamt gerecht. Aus meinem Team muss ich Julian Feindt loben, der in der Abwehr wieder richtig stark war. Nikolaj Wörle mit seinen beiden Torvorlagen ist auch zu erwähnen. Bitter war nur seine unnötige Ampelkarte kurz vor dem Ende", so Max Frank. Der TuS Jork hat jetzt sagenhafte 4 Wochen Pause.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 1:0 Patrick Hanke (2.), 2:0 Andre Meier (30. Eigentor), 2:1 Kevin Meier (52.), 2:2 Jan-Torge Wilkens (73.)

Gelb-Rot: Nikolaj Wörle (90./TuS Jork/Foul)