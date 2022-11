Remis in Ispringen

Die 1. Mannschaft teilte sich auch beim 1. FC Ispringen mit dem Gegner die Punkte und spielte das vierte Mal in Folge unentschieden, nachdem es in den zwölf Ligaspielen zuvor überhaupt kein Remis gegeben hatte.

Bereits nach 13 Minuten geriet unsere ersatzgeschwächte Elf in Ispringen in Rückstand, worauf man die Offensivbemühungen verstärkte, aber vor der Pause keinen Treffer mehr erzielen konnte. Nach dem Wechsel verlief die Partie weiterhin relativ ausgeglichen, wobei die Ispringer zu einigen Konterchancen kamen, diese aber nicht nutzen konnten. Spielertrainer Tim Kappler bleib es vorbehalten, in der 67. Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen, mit dem man zumindest das Minimalziel, den Gewinn eines Punktes, realisieren konnte. Da die Konkurrenz um die vorderen Plätze ihre Partien gewinnen konnte, hielt man zwar Platz drei, allerdings ist der Rückstand auf den FC Östringen und den fast schon enteilten ASV Durlach weiter angewachsen.