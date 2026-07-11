Remis in Greifswald: VfB Lübeck mit konzentriertem Defensivtest

Kommendes Wochenende startetK für den VfB Lübeck die Saison mit dem Achtelfinale im SHFV-LOTTO-Pokal zuhause gegen die Kaltenkirchener TS. – Foto: Olaf Wegerich

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt hat der VfB Lübeck seine Generalprobe mit einem leistungsgerechten Unentschieden beendet. Beim Greifswalder FC, der die letzte Spielzeit in der Regionalliga Nordost auf Platz 15 beendete, trennten sich die Grün-Weißen am Samstagnachmittag mit einem torlosen 0:0. Trainer Kevin Rodewald nutzte die Begegnung vor allem dazu, die Abstimmung in der Defensive zu festigen und das neu formierte Team ein letztes Mal unter Wettkampfbedingungen zu testen.

In einer ausgeglichenen Partie stand die Sicherheit im Vordergrund. VfB-Coach Kevin Rodewald setzte auf eine Mischung aus etablierten Kräften wie Kapitän Marvin Thiel und zahlreichen Neuzugängen wie Jonas Dittrich, Selim Ajkic und Daouda Beleme. Auch der Probespieler Deniz Hasan Yilmaz, zuletzt bei Altona 93 aktiv, durfte sich in der Startelf beweisen.

Die Partie bot trotz des fehlenden Treffers eine gute Intensität. Bereits in der 7. Minute musste VfB-Torhüter Finn Böhmker gegen Lukas Walchhütter hellwach sein, um einen Rückstand zu verhindern. Die Lübecker kamen durch Henry Jeschonek und Dardan Karimani ebenfalls zu ersten Abschlüssen, agierten vor dem gegnerischen Gehäuse jedoch noch nicht mit der nötigen Konsequenz. Kurz vor der Pause bewies die Defensive um Thiel und Jeschonek ihre Stabilität, als sie gemeinsam den Greifswalder Torjäger Robert Leipertz in letzter Sekunde entscheidend stören konnten.

Zweite Halbzeit mit frischen Impulsen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel taktisch geprägt. Während der VfB durch Yilmaz zweimal gefährlich vor das Tor kam, zeichnete sich auf der Gegenseite Keeper Böhmker erneut aus, als er einen Versuch von Grace Bokake stark parierte.

Ab der 67. Minute vollzog Kevin Rodewald einen taktischen Umbruch und brachte mit Ramiz Demir, Torben Sachau, Jaromir Grimm, Elias Al Sadi, Lennard Heiduck und Emmanuel Appiah sechs frische Kräfte. Vor allem der eingewechselte Ramiz Demir sorgte in der Schlussphase für Betrieb, verpasste das Ziel bei zwei guten Abschlussgelegenheiten in der 82. und 87. Minute jedoch knapp. Mit einem letzten Warnschuss der Gastgeber durch Kay Seidemann in der Schlussminute endete die Partie schließlich torlos.

Pflichtspielstart am kommenden Wochenende

Das Remis gegen den Regionalliga-Konkurrenten Greifswalder FC war ein wichtiger Test, um die Abläufe vor dem Ernstfall zu verfeinern. Für den VfB Lübeck beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Am kommenden Sonntag, den 19. Juli 2026, steht das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 auf dem Programm. Im Achtelfinale des SHFV-Pokals empfangen die Grün-Weißen um 14:00 Uhr auf der heimischen Lohmühle die Kaltenkirchener Turnerschaft.

Für die Lübecker geht es gegen den Verbandsligisten nicht nur um das Weiterkommen, sondern auch darum, mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für die anstehende Spielzeit zu tanken. Tickets für den Pokalauftakt sind bereits über den Online-Shop des Vereins erhältlich.