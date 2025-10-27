Remis in Greifswald

Dabei begann der FCC, der - mit Maurice Hehne als zentralen Defensivmann zwischen Maxim Hessel und Sören Reddemann - in einem 3-4-3 agierte, wie die Feuerwehr.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Aus dieser kamen beide Teams nominell zunächst unverändert. Allerdings bot sich den 1.238 Zuschauern, darunter etwa 350 Jenaer Schlachtenbummler, nun ein anderes Bild auf dem Platz. Es war nicht mehr so vogelwild wie noch in den ersten 45 Spielminuten, dafür gab nun vermehrt der GFC den Ton an. Jena stand tief, lauerte auf Umschaltmomente - aber insgesamt war der GFC nun das aktivere Team. Echte Torchancen blieben dennoch Mangelware und lang sah es so aus, als würde der FCC die knappe Führung über die Zeit hinweg verteidigen können. Doch die Greifswalder machten diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Als der FCC einen Ball im eigenen Strafraum nicht klären konnte, war Richardson zur Stelle, der den Ball scharf und flach ins lange Eck zum 3:3 einschweißte (78.). Beide Teams versuchten dann noch, den Lucky Punch zu setzen, doch letztlich blieb es nach einem vor allem in der ersten Halbzeit wilden Spiel beim 3:3-Unentschieden.
Der FCC, dessen Prunkstück - die Defensive - dieses Mal nicht überzeugen konnte, dafür aber alle drei Treffer in der Offensive beisteuerte, muss sich am Ende vorwerfen lassen, den Sack trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs nicht zugemacht zu haben. Insgesamt jedoch muss man festhalten, dass das Ergebnis gemessen an den Spielanteilen ein durchaus gerechtes war - auch wenn freilich für den FCC deutlich mehr drin war.