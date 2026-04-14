Remis in Garrel, Papenburg patzt, Firrel überrascht Eintracht Nordhorn

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der 23. Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist gespielt und an der Spitze gab es einiges an Bewegung, wobei Vorwärts Nordhorn die Tabellenspitze übernahm. Im Keller konnte Firrel für eine Überraschung sorgen. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Im Spitzenspiel zwischen Garrel und Bevern gab es keinen Sieger. Philipp Iwo brachte die Gastgeber in Führung (20.), Finn Nolting glich nur wenig später aus (28.). Garrel spielte nach Gelb-Rot gegen Cristian Boicu (43.) in Unterzahl. Garrel bleibt zwei Punkte vor Bevern, blieb aber erstmals nach fünf Siegen in Serie ohne Dreier.

Firrel sicherte sich einen überraschenden Heimsieg gegen Nordhorn. Tim Schouwer (21.) und Oussama Marmouk (41.) sorgten für eine komfortable Führung. Nach dem Anschluss durch Álvaro Sánchez de Pablos (72.) stellte Michael Olbrys (85.) den Endstand her. Firrel gewann erstmals, nachdem man zuvor aus acht Partien nur einen Punkt holte und meldete sich eindrucksvoll zurück im Abstiegskampf. Eintracht Nordhorn ist nun endgültig aus dem Titelrennen ausgeschieden.

Ein wildes Spiel mit spätem Ausgang: Dustin Jung (12.) und Dominik Seeberg (73.) trafen für Melle, doch Vechta drehte die Partie. Shqipron Stublla (35., 88., 90.+2) sowie Lovro Sindik (83., Foulelfmeter) sorgten für den 2:4-Auswärtssieg. Melle holte nur vier Punkte aus den vergangenen neun Partien und verlor zuletzt vier Mal in Serie.

Der SV Brake feierte einen überraschend deutlichen Auswärtssieg beim VfL Oldenburg. Bereits früh brachte Dennis Wego seine Farben in Führung (6.). Nach der Pause erhöhten Jan Speer (53.) und Jan-Niklas Wiese per Foulelfmeter (70.), ehe erneut Jan Speer (73.) den 0:4-Endstand herstellte. Es war der erste Sieg von Brake in einem Pflichtspiel gegen Oldenburg. Brake sprang dadurch über den Strich und gewann drei Spiele in Serie.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Esens. Daniil Osadets (5.) und Brian Bruno Behrens (25.) sorgten früh für die Führung, ehe Fynn Dauny (27., 50.) für Lohne ausglich. Jan Sabath (54.) und erneut Osadets (72.) stellten schließlich den 4:2-Heimsieg sicher. Esens gewann nun drei der vergangenen vier Partien und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Lohne II.

Im Derby setzte sich Vorwärts Nordhorn durch. Kamaljit Singh traf früh zur Führung (11.), ehe Levin Heidrich (81.) in der Schlussphase den Auswärtssieg perfekt machte. Nordhorn bleibt auch im elften Spiel in Serie unbesiegt und sprang nach dem vierten Sieg in Serie vorerst auf Platz Eins.

In Papenburg trennten sich beide Teams torlos, wodurch Papenburg zwei Punkte im Titelrennen verlor. Dinklage hingegen feierte einen wichtigen Punkt im Keller und ärgerte den klaren Favoriten.